Apple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaques

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Apple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaques

Apple a commencé à envoyer des alertes de sécurité spéciales aux propriétaires d’iPhone, d’iPad et de Mac du monde entier. Selon le média ixbt.com, ces notifications ont été adressées aux utilisateurs de 110 pays où des tentatives d’intrusion furtive dans des appareils à l’aide de logiciels espions ont été détectées. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, ces outils d’attaque sont généralement utilisés dans le cadre d’opérations spéciales liées à des structures étatiques. Ils permettent de voler les données personnelles des utilisateurs et de prendre le contrôle total de leurs appareils. À ce jour, Apple a déjà averti ses clients de plus de 150 pays du monde entier de menaces similaires.

Mesures de sécurité et système de notification

Les représentants de l’entreprise expliquent que le message d’alerte apparaît directement sur la partie verrouillée de l’écran de l’iPhone. Des recommandations concernant les mesures de sécurité et la protection des données personnelles sont également envoyées par e-mail et affichées lorsque l’utilisateur tente de se connecter à son compte.

Afin de renforcer la sécurité de l’information, Apple a entièrement repensé l’interface des notifications. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des informations détaillées sur la menace détectée et effectuer rapidement les étapes nécessaires pour se protéger contre l’attaque.

Recherches et ampleur des logiciels espions commerciaux

Ces dernières années, la propagation des logiciels espions conçus à des fins commerciales a fortement augmenté. Ces programmes malveillants exploitent des vulnérabilités pour s’introduire dans l’appareil de la victime sans nécessiter d’action supplémentaire, puis le transformer en outil de surveillance.

Cependant, dans le strict respect de sa politique de confidentialité, Apple s’abstient pour l’instant de divulguer les détails des cyberattaques précises. L’entreprise n’a par ailleurs fourni aucune information officielle sur l’identité des personnes qui se cacheraient derrière ces opérations clandestines.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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