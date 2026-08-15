Apple devrait modifier le calendrier de lancement des modèles d’iPhone 18

Apple, l’une des marques leaders du monde de la technologie, prévoit de modifier considérablement son calendrier traditionnel de lancement des smartphones. Selon les informations publiées par Economic Daily News et Pegatron, l’un des principaux partenaires d’Apple, les appareils de la gamme iPhone pourraient à l’avenir ne plus être commercialisés simultanément. Cela marquerait une refonte majeure de la tradition de présentation annuelle instaurée depuis des années. Ixbt.com en fait état .

Jusqu’à présent, Apple annonçait chaque automne tous ses nouveaux modèles de smartphones en même temps. Toutefois, selon des informations ayant fuité de la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise abandonnerait cette stratégie au profit d’une présentation progressive de ses appareils de nouvelle génération. Ces changements pourraient également avoir une grande importance sur le marché mondial de la technologie, en influençant les possibilités de choix des consommateurs et la dynamique du marché.

La présentation de la nouvelle génération serait divisée en deux étapes

Selon ixbt.com, Pegatron a confirmé que le modèle standard iPhone 18 serait lancé plus tard qu’à l’automne habituel. Apple devrait ainsi présenter en septembre 2026 ses modèles les plus avancés — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que l’iPhone Ultra pliable, attendu depuis longtemps.

Parallèlement, le modèle de base iPhone 18 destiné au grand public pourrait être reporté au premier trimestre 2027, plus précisément au mois de mars. Si ce projet se concrétise, Apple abandonnerait son calendrier de ventes et de présentations le plus stable de ces dernières années, en étalant le lancement de la nouvelle génération sur près de six mois.

Historique des changements et prévisions des analystes

Ces changements constitueraient un tournant majeur pour Apple. Rappelons que depuis l’iPhone 11, les versions standard ont toujours été présentées en septembre en même temps que les déclinaisons Pro et Pro Max. Désormais, l’entreprise envisagerait de séparer les présentations et les ventes en deux étapes distinctes.

La possibilité qu’Apple adopte cette nouvelle stratégie avait déjà été évoquée à plusieurs reprises. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo, l’ancien journaliste Wayne Ma et d’autres sources internes avaient notamment avancé de telles hypothèses. L’un des autres grands fournisseurs d’Apple, Largan Precision, a également confirmé indirectement que des préparatifs étaient en cours pour modifier le calendrier.

Selon les experts, cette approche aiderait à équilibrer les capacités de production et à réduire la pression sur l’approvisionnement en composants. Même si les consommateurs ne pourraient plus acheter tous les nouveaux smartphones en même temps, cette décision pourrait permettre à Apple de maintenir une attention constante et de solides ventes tout au long de l’année.