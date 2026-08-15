Le grand combat dans l’octogone : tous les détails sur le supertournoi UFC 330

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Le grand combat dans l’octogone : tous les détails sur le supertournoi UFC 330

La nouvelle grande soirée tant attendue par les passionnés d’arts martiaux du monde entier est arrivée. Demain à l’aube, dans la magnifique arène de Philadelphie, aux États-Unis, l’organisation UFC présentera son prochain tournoi numéroté, UFC 330 aura lieu.

Dans le combat principal de la soirée, le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev défendra sa ceinture face au prétendant numéro un, la star irlandaise invaincue Ian Machado Garryà l’occasion d’un combat pour le titre.

Deux combats pour le titre et une carte principale relevée

Le programme de la soirée s’annonce riche en affrontements importants et intenses :

  • Combat co-principal (poids paille féminin) : La championne en titre Mackenzie Dern affrontera Gillian Robertsonclassée cinquième ;

  • Affrontement entre vétérans et vedettes : Le vétéran de l’octogone chez les poids légers Edson Barboza se mesurera au dangereux Esteban RibovicsChez les poids moyens, le duel entre Mansur Abdul-Malik et Dustin Stoltzfus retiendra également l’attention des fans ;

  • Changement de dernière minute : L’adversaire de Charles Johnson, José Ochoa, a déclaré forfait de manière inattendue trois jours avant le tournoi. Le débutant de l’UFC Eduardo Enrique (Chapolin) a accepté de le remplacer au pied levé, et le combat aura lieu chez les poids intermédiaires jusqu’à 59 kg ;

  • Derby d’Asie centrale : Le premier combat du tournoi sera lancé par le célèbre combattant kirghiz Miktibek Orolbai face à l’expérimenté Américain Jeremiah Wells.

Quand et à quelle heure le tournoi commence-t-il ?

Les fans ouzbek pourront suivre les combats aux horaires suivants :

  • Carte préliminaire : à 02 h 30, heure de Tachkent ;

  • Carte principale : à 06 h 00 . Le combat principal entre Makhachev et Garry est prévu vers 08 h 00 .

La carte complète des combats de l’UFC 330 :

Carte principale :

  • Poids mi-moyens (combat principal) : Islam Makhachev (champion) — Ian Machado Garry (#1)

  • Poids paille féminin : Mackenzie Dern (championne) — Gillian Robertson (#5)

  • Poids légers : Jalin Turner — Kaue Fernandes

  • Poids moyens : Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

  • Poids légers : Edson Barboza — Esteban Ribovics

Carte préliminaire :

  • Poids mi-moyens : Chidi Njokuani — Joel Alvarez

  • Poids intermédiaires (59 kg) : Charles Johnson — Eduardo Enrique (Chapolin)

  • Poids moyens : Donte Johnson — Eric McConico

  • Poids moyens : Vicente Luque — Tresean Gore

  • Mi-lourds : Rafael Tobias — Lucas Fernando

  • Poids mi-moyens : Neil Magny — Ramiz Brahimaj

  • Poids mi-moyens : Jeremiah Wells — Miktibek Orolbai

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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