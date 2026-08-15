Les ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marché

Apple se prépare à présenter au public son tout premier iPhone pliable le 8 septembre de l’année prochaine, avec les smartphones de la nouvelle gamme iPhone 18. Toutefois, selon ixbt.com, la commercialisation de ce gadget très attendu pourrait être retardée en raison de problèmes techniques et logistiques. Cette situation suscite de nombreux débats parmi les fans d’Apple du monde entier et sur le marché technologique, car l’entreprise accusait un léger retard sur ses principaux concurrents dans le segment des écrans pliables. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement, les ingénieurs et les responsables d’Apple font actuellement face à trois difficultés majeures : les interruptions dans la livraison des composants, les tests des appareils de série et la définition de la politique tarifaire. Ces facteurs pourraient empêcher le lancement simultané du produit sur le marché mondial.

Géographie limitée et politique tarifaire

Les principaux opérateurs télécoms et grands réseaux de distribution en Australie ont déjà confirmé que les modèles d’iPhone pliables ne seraient pas commercialisés en même temps que les smartphones de la gamme traditionnelle. Dans un premier temps, Apple prévoit de vendre une quantité limitée d’appareils uniquement sur le marché américain. L’entreprise envisage ensuite d’étendre progressivement la disponibilité géographique, notamment au marché chinois.

Les acheteurs d’autres pays, comme l’Australie, devront quant à eux attendre encore plusieurs mois pour acquérir le nouveau modèle haut de gamme. Bien que le prix officiel de l’appareil n’ait pas encore été dévoilé, les spécialistes estiment que son coût de production sera élevé. En raison du prix de l’écran pliable et d’autres composants complexes, le nouveau smartphone devrait être nettement plus cher que les modèles Apple actuels.

Il devrait être plus cher que ses concurrents

Selon les prévisions concernant le marché australien, le prix de cet appareil pliable pourrait être supérieur d’environ 700 dollars à celui du Samsung Galaxy Fold 8, vendu 3 000 dollars avec 256 GB de stockage. Cela ferait du gadget Apple l’un des smartphones de série les plus chers du marché.

L’entreprise accorde une attention particulière aux tests afin de garantir la durabilité des écrans pliables et d’offrir une expérience parfaite aux utilisateurs. C’est pourquoi une disponibilité limitée et une politique tarifaire élevée seraient inévitables dans un premier temps. Après la présentation de septembre, des informations officielles devraient être communiquées sur la date d’arrivée de l’appareil sur les marchés internationaux et sur ses prix exacts.