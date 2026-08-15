Jeff Bezos achète une participation dans le club de Liverpool

Les propriétaires du club anglais de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), ont officiellement annoncé la vente d’une participation minoritaire dans l’équipe. Dans le cadre de cette opération financière inattendue, le consortium 1892 Holdings, soutenu par le milliardaire mondialement connu Jeff Bezos, rejoint les rangs des Reds. Cet investissement stratégique vise à soutenir les objectifs de développement à long terme du club, sur et en dehors du terrain. Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com et des médias étrangers, le consortium nouvellement formé est dirigé par Amit Bhatia. Ce groupe réunit des spécialistes de premier plan des secteurs des affaires, de la technologie et de l’investissement à l’échelle mondiale. Parmi les investisseurs de renom, les Mittal Family Trusts et le fonds K5 Sports ont apporté un soutien financier important.

La participation de Jeff Bezos et des nouveaux investisseurs

L’aspect le plus marquant de cette opération majeure est la participation du milliardaire Jeff Bezos en tant qu’investisseur principal par l’intermédiaire du fonds K5 Sports. Le family office EE Capital d’Elaine et Eduardo Saverin a également contribué à cet investissement stratégique. Ce partenariat devrait renforcer davantage les capacités financières du club.

Malgré l’arrivée de nouveaux investisseurs, la structure de propriété principale à Anfield ne changera pas radicalement. FSG a confirmé qu’il conserverait la participation de contrôle dans le club de Liverpool et continuerait d’en assurer la direction. Les partenaires du consortium travailleront en étroite collaboration avec FSG et la direction actuelle du club afin d’évaluer de nouvelles opportunités au service des intérêts de l’équipe.

La réaction de la direction de FSG

Évoquant la stratégie à long terme du club, le président de FSG, Mike Gordon, a déclaré : “Liverpool s’est toujours construit sur des décisions qui regardent au-delà d’une seule saison et privilégient les intérêts à long terme du club. Cette approche continue d’attirer l’attention d’investisseurs et de dirigeants d’entreprise respectés dans le monde entier”.

Gordon a ajouté que les nouveaux investisseurs étaient pleinement en accord avec la vision actuelle à Anfield. Il s’est dit convaincu que le consortium renforcerait encore les fondations solides déjà établies par FSG. Les parties ont souligné qu’elles travailleraient ensemble sur l’avenir du géant de la Premier League anglaise.