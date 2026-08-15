Les meilleurs du monde : quel résultat Sindarov enregistre-t-il dans le supertournoi ?

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Les meilleurs du monde : quel résultat Sindarov enregistre-t-il dans le supertournoi ?

Le plus prestigieux tournoi d'échecs au monde, organisé à Saint-Louis, aux États-Unis, dans le cadre de la Grand Chess Tour — la phase finale décisive de la série —, le Sinquefield Cup 2026 bat actuellement son plein.

Réunissant les 10 meilleurs supergrands maîtres du monde, ce tournoi se dispute en 9 rondes selon le système toutes rondes, en cadence classique. Notre jeune grand maître, qui défend les couleurs de l'Ouzbékistan, Javohir Sindarov a affronté l'Américain Sam Sevian avec les blancs lors de la 5e ronde et a obtenu la nulle.

Résultats de la 5e ronde : victoires importantes pour Caruana et Keymer

La cinquième ronde a été marquée par des affrontements intenses et très disputés. Deux parties se sont soldées par une victoire :

  • Fabiano Caruana (États-Unis) a battu son compatriote Levon Aronian avec les blancs ;

  • Vincent Keymer (Allemagne) a vaincu le grand maître néerlandais Anish Giri avec les blancs ;

  • Toutes les autres parties, notamment le duel entre Sindarov et Sevian, se sont soldées par une nulle.

Classement du tournoi : Wesley So seul en tête

À l'issue de la 5e ronde, le classement du tournoi se présente comme suit :

  • 1. Wesley So (États-Unis) — 3,5 points (seul en tête)

  • 2–5. Fabiano Caruana (États-Unis) — 3 points

  • 2–5. Vincent Keymer (Allemagne) — 3 points

  • 2–5. Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) — 3 points

  • 2–5. Maxime Vachier-Lagrave (France) — 3 points

  • 6–7. Levon Aronian (États-Unis) — 2,5 points

  • 6–7. Sam Sevian (États-Unis) — 2,5 points

  • 8. Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 2 points

  • 9. Anish Giri (Pays-Bas) — 1,5 point

  • 10. Jorden van Foreest (Pays-Bas) — 1 point

Les meilleurs du monde : quel résultat Sindarov enregistre-t-il dans le supertournoi ?

6e ronde, un grand défi : Sindarov face à Caruana

Selon le calendrier du tournoi, aujourd'hui a été déclaré journée officielle de repos pour les participants.

Demain, lors de la décisive 6e ronde, Javohir Sindarov affrontera avec les noirs le numéro un américain Fabiano Caruana à l'échiquier. La rencontre débutera à 22 h 00 heure de Tachkent.

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Javokhir SindarovFabiano CaruanaSaint-LouisSinquefield Cup
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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