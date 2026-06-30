La star du FC Barcelone féminin Salma Paralluelo quitte le club

Une nouvelle inattendue vient de secouer le monde du football féminin : l'attaquante vedette de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Salma Paralluelo, quitte le club catalan. La joueuse de 22 ans, qui a grandement contribué à la victoire de son équipe en marquant un doublé lors de la récente finale de la Ligue des champions, n'a pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat. C'est ce qu'indique Goal.com dans son information.

Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel, remerciant Paralluelo pour son dévouement et sa contribution durant ses quatre années d'activité. Il s'avère que les deux parties n'ont pas pu trouver d'accord sur les questions financières. Selon The Athletic, la joueuse aurait exigé un salaire annuel de 1 million de livres sterling, mais la direction du club catalan a déclaré ne pas être en mesure de satisfaire une telle demande.

La concurrence entre les géants européens

Désormais agent libre, la talentueuse attaquante fait l'objet d'une lutte intense entre les clubs les plus riches d'Europe. Notamment, Arsenal et Chelsea en Angleterre, ainsi que l'Olympique Lyonnais en France, ont manifesté leur intérêt. Cependant, selon les dernières informations, Chelsea s'est déjà retiré de la course, le club londonien ayant également rejeté les exigences salariales élevées de la joueuse.

Salma Paralluelo avait rejoint le FC Barcelone en 2022 en provenance de Villarreal. À l'époque, elle était une jeune athlète prometteuse de 19 ans, pratiquant professionnellement non seulement le football, mais aussi l'athlétisme. Durant ses quatre saisons en Catalogne, elle s'est hissée au rang de véritable star, remportant 14 des 16 trophées possibles avec son équipe.

Succès et baisses de régime dans sa carrière

La période la plus brillante de Paralluelo a été la saison 2023-2024. Elle a alors marqué 34 buts en 36 matchs, occupant la troisième place du vote pour le Ballon d'Or. Elle a également célébré le titre de championne du monde avec l'équipe nationale d'Espagne. Cependant, la saison écoulée a été plus difficile en raison de blessures, l'attaquante s'étant limitée à seulement 12 buts.

Néanmoins, ses deux buts marqués contre Lyon en finale de la Ligue des champions ont prouvé qu'elle évolue toujours à un haut niveau. Cet été, Barcelone a dû dire adieu non seulement à Paralluelo, mais aussi à des joueuses clés comme Alexia Putellas, Mapi Leon et Ona Batlle. Désormais, la question de savoir dans quel club Salma poursuivra sa carrière reste la principale interrogation pour les fans de football féminin.