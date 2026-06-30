Jude Bellingham veut se glisser dans la peau du nouveau James Bond

La star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, a révélé qu'il souhaitait explorer un domaine inattendu après la fin de sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain de 23 ans, qui brille lors de la Coupe du Monde 2026, a exprimé son désir d'incarner le célèbre espion James Bond à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement en lice avec l'Angleterre lors du Mondial organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Bellingham est devenu l'une des véritables révélations du tournoi. Outre son but lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, il a été élu "Homme du match" consécutivement lors des rencontres face au Ghana et au Panama. L'Angleterre s'est qualifiée pour les phases à élimination directe et se prépare à affronter la RD Congo en huitièmes de finale.

Invité de l'émission "World Cup After Hours" sur Fox, le joueur a évoqué ses centres d'intérêt en dehors du football, soulignant que le métier d'acteur l'a toujours attiré. Lors d'une discussion avec le célèbre présentateur James Corden, Bellingham a confié avoir regardé tous les films de la saga "Bond" et être un grand fan du personnage.

Ambitions cinématographiques

"On me demande souvent ce que je ferai après le football. J'y ai beaucoup réfléchi et je reviens toujours à la même réponse : je voudrais jouer dans un film. Surtout, incarner James Bond est mon rêve. J'ai vu tous les épisodes avec Sean Connery et Roger Moore. Ils n'ont pas encore trouvé le nouveau Bond, n'est-ce pas ?" a plaisanté le joueur.

Au cours de l'émission, Bellingham a démontré ses talents d'acteur en interprétant avec brio la célèbre réplique "Mon nom est Bond, James Bond". Il a également rejoué avec l'animateur la scène culte du tribunal dans le film "Des hommes d'honneur". Son aisance devant la caméra a attiré l'attention des fans et des experts.

Cependant, selon Goal.com, les experts en casting évaluent les chances du joueur différemment. Debbie McWilliams, directrice de casting pour les films de James Bond, estime que la renommée mondiale de Bellingham pourrait être un obstacle. Selon elle, l'acteur incarnant l'espion doit rester mystérieux et sa vie privée doit être moins exposée.

Malgré cela, Jude Bellingham se concentre pour l'instant sur la victoire en Coupe du Monde et ses succès avec le Real Madrid. Ses rêves d'acteur restent des projets passionnants qui pourraient se concrétiser une fois sa carrière terminée.