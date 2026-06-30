Jude Bellingham veut se glisser dans la peau du nouveau James Bond

·31·Sport
Jude Bellingham veut se glisser dans la peau du nouveau James Bond

La star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, a révélé qu'il souhaitait explorer un domaine inattendu après la fin de sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain de 23 ans, qui brille lors de la Coupe du Monde 2026, a exprimé son désir d'incarner le célèbre espion James Bond à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement en lice avec l'Angleterre lors du Mondial organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Bellingham est devenu l'une des véritables révélations du tournoi. Outre son but lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, il a été élu "Homme du match" consécutivement lors des rencontres face au Ghana et au Panama. L'Angleterre s'est qualifiée pour les phases à élimination directe et se prépare à affronter la RD Congo en huitièmes de finale.

Invité de l'émission "World Cup After Hours" sur Fox, le joueur a évoqué ses centres d'intérêt en dehors du football, soulignant que le métier d'acteur l'a toujours attiré. Lors d'une discussion avec le célèbre présentateur James Corden, Bellingham a confié avoir regardé tous les films de la saga "Bond" et être un grand fan du personnage.

Ambitions cinématographiques

"On me demande souvent ce que je ferai après le football. J'y ai beaucoup réfléchi et je reviens toujours à la même réponse : je voudrais jouer dans un film. Surtout, incarner James Bond est mon rêve. J'ai vu tous les épisodes avec Sean Connery et Roger Moore. Ils n'ont pas encore trouvé le nouveau Bond, n'est-ce pas ?" a plaisanté le joueur.

Au cours de l'émission, Bellingham a démontré ses talents d'acteur en interprétant avec brio la célèbre réplique "Mon nom est Bond, James Bond". Il a également rejoué avec l'animateur la scène culte du tribunal dans le film "Des hommes d'honneur". Son aisance devant la caméra a attiré l'attention des fans et des experts.

Cependant, selon Goal.com, les experts en casting évaluent les chances du joueur différemment. Debbie McWilliams, directrice de casting pour les films de James Bond, estime que la renommée mondiale de Bellingham pourrait être un obstacle. Selon elle, l'acteur incarnant l'espion doit rester mystérieux et sa vie privée doit être moins exposée.

Malgré cela, Jude Bellingham se concentre pour l'instant sur la victoire en Coupe du Monde et ses succès avec le Real Madrid. Ses rêves d'acteur restent des projets passionnants qui pourraient se concrétiser une fois sa carrière terminée.

Jude BellinghamReal MadridAngleterreCoupe du MondeJames Bond
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Wayne Rooney appelle Harry Kane à revenir à Manchester UnitedWayne Rooney appelle Harry Kane à revenir à Manchester UnitedAujourd'hui, 17:34Manchester United a pris une décision finale concernant Marcus RashfordManchester United a pris une décision finale concernant Marcus RashfordAujourd'hui, 17:17La star du FC Barcelone féminin Salma Paralluelo quitte le clubLa star du FC Barcelone féminin Salma Paralluelo quitte le clubAujourd'hui, 17:15Baena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec ValverdeBaena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec ValverdeAujourd'hui, 15:41Zlatan Ibrahimovic critique vertement Ronald Koeman : les Pays-Bas ont perdu leur identitéZlatan Ibrahimovic critique vertement Ronald Koeman : les Pays-Bas ont perdu leur identitéAujourd'hui, 15:39L'abandon du style traditionnel a coûté cher à KoemanL'abandon du style traditionnel a coûté cher à KoemanAujourd'hui, 15:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev