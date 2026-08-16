Barcelone écrase le club suisse sur un score fleuve

En préparation de la nouvelle saison, le FC Barcelone s’est imposé 5-2 face au FC Bâle lors d’un match amical. Selon Mundo Deportivo, les Catalans ont pris l’initiative dès le début de la rencontre et ont multiplié les attaques dangereuses vers le but adverse. Goal.com rapporte .

Durant les dix premières minutes, Gordon et Karim Adeyemi, très actifs sur les ailes, se sont procuré plusieurs occasions franches dans la surface adverse. La puissante frappe d’Espart depuis l’extérieur de la surface est également passée juste au-dessus de la transversale. Cependant, au fil du match, les locaux ont commencé à prendre le contrôle des opérations.

Les duels de la première période

Les joueurs du FC Bâle ont réussi à contenir les attaques catalanes et se sont rapprochés de l’ouverture du score par l’intermédiaire d’Aaron Malouda. Alors que les Suisses disputaient leurs meilleures minutes, Barcelone a finalement fait la différence.

Karim Adeyemi a habilement récupéré un centre de Raphinha venu de l’aile, avant de trouver le chemin des filets du pied gauche. Avant la pause, Raphinha et Fermín ont eu de belles occasions d’aggraver le score, mais ils ne les ont pas concrétisées.

Une deuxième période riche en buts

Les Catalans, qui n’avaient pas su profiter de leurs occasions, ont été immédiatement sanctionnés. Profitant d’une erreur défensive et d’un ballon mal dégagé, Dukure a égalisé, pour le plus grand bonheur des supporters locaux.

Malgré cela, Barcelone a pleinement affiché sa supériorité dans la suite de la rencontre. Outre Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim et Lamine Yamal ont également trouvé le chemin des filets. Bessio s’est offert un doublé, assurant définitivement la large victoire et la prestation convaincante des Catalans.