78 à 89 frappes : comment Islam Makhachev a battu Ian Machado Garry ?

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78 à 89 frappes : comment Islam Makhachev a battu Ian Machado Garry ?

À l’issue de l’événement organisé à Philadelphie, aux États-Unis, UFC 330 le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev a battu le challenger irlandais invaincu Ian Machado Garry par décision unanime des juges dans le combat principal, défendant ainsi sa ceinture pour la première fois.

Après le tournoi, le service de presse de l’UFC a publié les statistiques officielles complètes de cet affrontement acharné de 25 minutes pour le titre.

7 takedowns et un knockdown : la domination de Makhachev en chiffres

Selon les statistiques officielles publiées, le champion russe a affiché une grande précision debout et un contrôle total dans les phases de lutte :

  • Nombre et précision des frappes : En cinq rounds, Makhachev a porté au total 78 frappes dont 22 ont atteint leur cible avec puissance Le taux de précision des frappes du champion s’est élevé à 68 %;

  • Répartition des cibles : Islam a touché 9 fois la tête de son adversaire, 3 fois le corps et 10 fois les jambes ;

  • Knockdown et lutte : Au cours du combat, Makhachev a envoyé Garry au tapis à une reprise et a réussi au total 7 takedowns dans l’octogone, dominant totalement les échanges au sol.

Les statistiques d’Ian Machado Garry : plus de frappes, mais une efficacité moindre

Même si le challenger irlandais a tenté de privilégier le combat debout, il n’a pas réussi à résister à la pression du champion :

  • Frappes totales : En cinq rounds, Garry a porté au total 89 frappes dont 29 ont atteint leur cible ;

  • Répartition des frappes : Parmi les frappes d’Ian, 7 ont touché la tête, 16 le corps et 6 les jambes ;

  • Taux de précision : La précision des frappes du challenger s’est établie à 63 %soit un chiffre inférieur à celui du champion.

Malgré un nombre supérieur de frappes totales, les 7 takedowns de Makhachev, son knockdown et son contrôle ont été déterminants dans la décision unanime des juges en faveur du champion.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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