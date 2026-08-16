Le tournant : comment Khabib a sauvé Islam Makhachev de la défaite

à Philadelphie, aux États-Unis, UFC 330 du tournoi majeur, le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev le dangereux prétendant classé n°1 Ian Machado Garryet a ainsi conservé avec succès sa ceinture de champion.

À l’issue du combat, le champion russe a révélé les consignes que lui avait données dans son coin, avant le cinquième round décisif, l’ancien champion invaincu Khabib Nurmagomedov .

La minute décisive entre les 4e et 5e rounds

Selon un message publié sur la page du média « Home of Fight » sur le réseau social « X », Makhachev a raconté cette brève mais décisive conversation dans son coin :

« Je pensais avoir remporté trois rounds avant le dernier. Mais Khabib m’a dit que je devais gagner le cinquième round. J’ai alors compris que la victoire n’était pas encore acquise. J’avais légèrement ralenti le rythme aux troisième et quatrième rounds. C’est probablement pour cela qu’il me restait davantage d’énergie au cinquième round ».

Cet avertissement de Khabib Nurmagomedov et sa bonne lecture de la situation ont aidé Islam à se montrer plus actif durant les cinq dernières minutes et à faire pencher la décision des juges en sa faveur.

29 victoires : un bilan égal à celui de Nurmagomedov

Ce succès d’Islam Makhachev a encore rehaussé son statut dans les arts martiaux mixtes professionnels :

Bilan professionnel : Islam Makhachev compte désormais 29 victoires pour une seule défaite ;

Égalité avec le record de Nurmagomedov : Grâce à cette victoire, Makhachev a rejoint son ami et mentor Khabib Nurmagomedov (29-0) au nombre de victoires ;

Une série historique : Le combattant russe est également devenu le détenteur incontesté du record de la plus longue série de victoires de l’histoire de l’UFC, avec 17 succès consécutifs.

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