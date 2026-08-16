Dana White fait une déclaration choc sur le combat de Makhachev et Garry !

À Philadelphie, aux États-Unis, s’est achevé le UFC 330 tournoi numéroté, dont le combat principal opposait le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev au prétendant numéro un Ian Machado Garry dans un affrontement qui suscite de vifs débats au sein de la communauté mondiale des sports de combat.

Lors de la conférence de presse officielle tenue après le tournoi, le président de l’UFC Dana White a reconnu ouvertement avoir prédit une surprise avant le combat pour le titre.

« Islam a eu du mal, Ian est passé tout près de la surprise »

Dana White a salué le calme d’Islam Makhachev et a partagé son pronostic personnel : tout en reconnaissant le calme d’Islam Makhachev dans le combat, il a partagé son pronostic personnel :

« Makhachev a contrôlé Garry et l’a complètement neutralisé. Il a fait exactement ce qu’il fallait pour gagner le combat. Je pensais que ce serait une soirée pleine de surprises. Je sentais qu’un résultat inattendu pouvait se produire ce soir. Parce que beaucoup de choses étaient en jeu : tous les records d’Islam et sa tentative de battre le record d’Anderson Silva. C’est aussi pour cela que je m’attendais à une surprise ce soir. Ian est passé tout près. Tout le monde a vu que le combat n’avait pas été facile pour Islam ».

Un affrontement en cinq rounds et une décision unanime des juges

Malgré la forte résistance du prétendant, le champion en titre n’a pas cédé l’initiative dans l’octogone et a gardé le contrôle du combat pendant les 25 minutes :

Notes des juges : Les juges latéraux ont unanimement accordé la victoire au champion russe ;

Scores exacts : Deux juges — Sal D'Amato et Mike Bell — ont donné un score de 49-46 en faveur de Makhachev, tandis que le troisième juge, Eric Colon a marqué le combat 48-47 pour Islam.

Ainsi, Islam Makhachev a non seulement défendu pour la première fois sa ceinture de champion des poids mi-moyens, mais il a également surmonté avec succès l’immense pression psychologique et historique qui pesait sur lui.

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