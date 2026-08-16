Christos Tzolis conquiert le cœur des supporters dès ses débuts avec Arsenal

Le club londonien Arsenal a remporté la Supercoupe d’Angleterre en s’imposant avec autorité 3-0 face à Manchester City lors d’un match de présaison. La nouvelle recrue Christos Tzolis a attiré tous les regards grâce à sa brillante prestation. Acheté au Club Brugge pour 34 millions de livres sterling, l’ailier grec est devenu l’un des principaux protagonistes de sa première rencontre officielle et a pleinement justifié la confiance de l’entraîneur Mikel Arteta. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, le club londonien aurait tenté de recruter l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior durant le mercato estival. Cependant, dès son premier match officiel, Christos Tzolis a prouvé qu’il pouvait parfaitement occuper ce poste. Présent durant les 90 minutes, le joueur a constamment mis la défense adverse sous pression et délivré deux passes décisives.

Passes décisives et activité sur le terrain

Le deuxième but du match est né de l’activité de Tzolis. Martin Ødegaard a adressé le ballon depuis l’aile droite vers la surface de réparation, et Christos l’a remis de la tête à Kai Havertz près du premier poteau. Havertz a marqué à bout portant. Même si le gardien Gianluigi Donnarumma a touché le ballon, il n’a pas réussi à le repousser.

Le joueur grec a ensuite continué à participer aux attaques, avec 42 touches de balle, deux occasions franches créées et trois passes clés. Sur le troisième but, Tzolis s’est encore illustré en servant Ødegaard dans de bonnes conditions. Le capitaine a éliminé le défenseur Josko Gvardiol avant de tromper le gardien et d’envoyer le ballon au fond des filets.

La reconnaissance des spécialistes et des supporters

Sur BBC Radio 5 Live, l’ancien footballeur Pat Nevin a salué cette action, soulignant que la passe de Tzolis à Ødegaard était particulièrement intelligente et bien dosée. Sur les réseaux sociaux, les supporters d’Arsenal ont également accueilli chaleureusement la nouvelle recrue, espérant qu’elle devienne l’un des meilleurs recrutements de l’histoire du club. L’un d’eux, rappelant les performances du joueur au Club Brugge, a estimé qu’il apporterait énormément à l’équipe.

L’entraîneur Mikel Arteta n’a pas caché sa satisfaction après la prestation de sa nouvelle recrue. Selon lui, le joueur s’est adapté très rapidement à l’équipe et a noué de bonnes relations avec ses coéquipiers. S’adressant aux supporters, Arteta a déclaré : "Je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer ce joueur", livrant un commentaire très élogieux.