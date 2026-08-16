Ramazon Temirov s’adresse au public avant son combat à l’UFC 333 à Abu Dhabi

le talentueux combattant ouzbek, qui reste invaincu au sein de l’UFC, considérée comme la ligue de MMA la plus prestigieuse au monde, Ramazon Temirova été officiellement confirmé.

Notre compatriote le 24 octobre montera dans l’octogone à l’« Etihad Arena », l’enceinte emblématique d’Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, à l’occasion du tournoi numéroté UFC 333 un supertournoi.

La voie vers le Top 5 est ouverte : l’adversaire sera Loner Kavana

Ce combat chez les poids mouches revêt une importance majeure pour les deux combattants dans la course au titre :

Les positions au classement : L’Anglais Loner Kavana occupe actuellement la 6e place du classement de la division, tandis que Ramazon Temirov est 7e ;

L’importance du combat : Une victoire permettrait à notre compatriote d’intégrer le Top 5 de la division et de devenir un prétendant direct aux futurs combats pour la ceinture.

« Priez pour nous » : le message de Temirov à ses fans

Après l’annonce officielle du combat, Ramazon Temirov a publié un message sincère et motivant sur ses réseaux sociaux :

« Alhamdulillah, mon peuple, encore un pas pour écrire l’histoire. Insha Allah, priez pour nous ».

L’adversaire souhaité et la série victorieuse à Abou Dhabi

Pour Ramazon, l’octogone d’Abou Dhabi est une arène particulièrement chère et porte-bonheur :

Le KO d’Erceg : Lors du combat disputé précisément à Abou Dhabi le 25 juillet, Temirov avait créé la sensation en infligeant dès le premier round un terrible KO technique à l’ancien prétendant de la division, le puissant Australien Steve Erceg ;

Le défi lancé à Kavana : Après ce combat, notre compatriote avait déclaré ouvertement lors de son interview dans l’octogone qu’il souhaitait affronter Loner Kavana, qui, comme lui, privilégie les échanges debout, ouverts et spectaculaires. La direction de l’UFC a concrétisé ce projet alléchant.

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