Lors d’un match considéré comme le lancement officiel de la nouvelle saison du football anglais Arsenal a largement et nettement dominé l’un de ses principaux rivaux Manchester City Cette victoire, obtenue grâce à trois buts, a permis aux Londoniens de remporter pour la dixième fois de leur histoire le trophée du Community Shield (Supercoupe). Cette rencontre n’a pas seulement été un match pour un titre honorifique : elle a surtout clairement montré à quel point les hommes de Mikel Arteta sont en grande forme avant le prochain championnat. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

Dominant totalement les débats, les « Gunners » n’ont pratiquement laissé aucune chance à leurs adversaires. Dans ce match, qui s’inscrivait dans la continuité logique de la lutte acharnée pour le titre de la saison passée Arsenal a complètement neutralisé le potentiel offensif de son adversaire et a fait basculer la rencontre en sa faveur. Cette victoire montre que l’équipe est prête pour la nouvelle saison, tant sur le plan tactique que mental.

La prestation brillante et le leadership de Martin Ødegaard

L’un des principaux héros de la rencontre a été le capitaine d’ Martin Ødegaard . Le milieu de terrain norvégien a livré un véritable spectacle sur le terrain, dirigeant avec maîtrise les offensives de son équipe. Sa prestation a été saluée par les spécialistes et les supporters.

Selon les données du réseau statistique Squawka, Martin Ødegaard a réalisé un match remarquable :

Il a réussi ses trois dribbles tentés ;

Ses deux tirs ont été cadrés ;

Son taux de passes réussies a atteint 95 %, avec 55 passes réussies sur 58.

Ces statistiques confirment une nouvelle fois l’importance du milieu de terrain, non seulement dans les phases offensives, mais aussi dans le contrôle du ballon.

La soirée difficile d’Erling Haaland

Si le capitaine d’a été le héros de la soiréea vécu une rencontre terne et malheureuse par l’intermédiaire de son attaquant Erling Haaland. Le buteur norvégien a été complètement invisible sur le terrain et a évolué loin de son niveau habituel. Les défenseurs londoniens l’ont parfaitement muselé et ont bloqué ses lignes de passe.

Selon la source, les statistiques d’Erling Haaland illustrent clairement les difficultés qu’il a rencontrées pendant la rencontre. Il n’a touché le ballon que sept fois, effectué cinq passes et tenté deux tirs, dont un cadré. Haaland n’a touché le ballon que deux fois dans la surface adverse et a manqué une occasion nette. Il a également été signalé hors-jeu à une reprise et n’a remporté aucun duel.

Au terme de la rencontre Arsenal a une nouvelle fois prouvé qu’il serait l’un des principaux prétendants au titre de champion la saison prochaine. Manchester City devra quant à lui réfléchir aux solutions efficaces à mettre en place pour contrer son attaquant vedette.