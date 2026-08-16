Nasaf a laissé échapper l’occasion à domicile : les Lions repartent avec les 3 points

La 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan a offert l’une des rivalités les plus emblématiques et disputées du championnat national. Au stade Central de Qarshi, le champion en titre Nasaf recevait son éternel rival, le club de Tachkent Paxtakor Nasaf a reçu le club.

Au terme d’un match acharné et riche en rebondissements, les Lions de la capitale se sont imposés 2-1, signant une victoire importante au caractère.

3 buts et un duel intense sur le terrain

La rencontre a débuté sur un rythme élevé dès les premières minutes :

Ouverture du score sur un but contre son camp : À la 15e minute, lors d’une attaque de Paxtakor, le défenseur de Nasaf Alibek Davronov a malencontreusement envoyé le ballon dans son propre but (0-1) ;

Nasaf égalise : Au début de la seconde période, à la 48e minute, le milieu de terrain talentueux de Qarshi Sharof Muhiddinov a rétabli l’équilibre, pour le plus grand bonheur des supporters présents au stade (1-1) ;

Bozorov inscrit le but de la victoire : À la 72e minute, l’ancien joueur de Nasaf, qui avait rejoint Paxtakor, Oybek Bozorov a trouvé le chemin des filets de son ancienne équipe et offert une victoire précieuse aux Tachkentois (1-2).

Classement : Paxtakor accentue la pression, Nasaf reste 6e

Cette victoire dans ce choc au sommet rend la course au titre encore plus palpitante :

La pression de Paxtakor : Le club de Tachkent a porté son total à 38 points et conforté sa 2e place, réduisant à quatre points l’écart avec le leader Neftchi (42 points) ;

La mauvaise passe de Nasaf : Les joueurs de Roziqul Berdiyev restent quant à eux à la 6e place du classement avec 25 points après cette défaite à domicile.

Super League — 17e journée

Nasaf — Paxtakor — 1-2

16 août, Qarshi, stade Central

Buts : Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, c.s.c.), Oybek Bozorov (72).

Nasaf : Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

Paxtakor : Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

Avertissements : Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).

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