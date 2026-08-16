Les primes ont été distribuées : qui a reçu les bonus du tournoi UFC 330 ?

Le très attendu événement mondial des sports de combat, organisé à Philadelphie, aux États-Unis, UFC 330 s’est achevé, et la direction de l’organisation a, comme à son habitude, désigné les meilleures performances de la soirée et distribué des bonus records.

Fait notable, aucun combat de ce tournoi n’a été retenu dans la catégorie du « Combat de la soirée ». Ainsi, toutes les principales récompenses ont été attribuées individuellement, au titre de la « Performance de la soirée », aux combattants auteurs de victoires spectaculaires et avant la limite, à hauteur de 100 000 dollars américains chacune.

Les bénéficiaires du superbonus de 100 000 dollars et leurs techniques rares

Quatre combattants ayant vaincu leurs adversaires dans l’octogone grâce à des techniques inhabituelles et spectaculaires ont reçu une importante récompense :

Jeremiah Wells : Opposé au talentueux combattant kirghiz Miktibek Orolbai, il l’a fait abandonner grâce à une rare clé d’étranglement dite « ninja » ;

Charles Johnson : Face à Eduardo Enrique, il a remporté la victoire avant la limite en utilisant un « twister », une technique complexe rarement réussie dans l’histoire du MMA ;

Dustin Stoltzfus : Il a battu Mansur Abdul-Malik par étranglement arrière, ou rear-naked choke ;

Jalin Turner : Il a mis Kaui Fernandes KO d’un coup dévastateur et précis, s’attirant les applaudissements des fans.

Une prime de 25 000 dollars pour les victoires avant la limite

En plus des primes principales de 100 000 dollars, la promotion a récompensé plusieurs autres combattants qui ont réussi à stopper leurs adversaires sans laisser la décision aux juges :

Esteban Ribovics, Donte Johnson, Lucas Fernando ainsi que le vétéran Neil Magny ont chacun reçu, pour leurs victoires avant la limite, 25 000 dollars de bonus supplémentaire garanti.

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