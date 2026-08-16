L’Ukraine a utilisé pour la première fois, lors d’opérations visant des sites stratégiques situés sur le territoire russe, des drones de haute précision fabriqués au Royaume-Uni.

Le fait a été rapporté par leprestigieux journal britannique « The Times » selon ses sources.

Villes ciblées et types de drones utilisés

Selon le journal, plusieurs cibles situées à différentes distances ont été attaquées à l’aide de technologies britanniques :

Axes de Volgograd et de Iaroslavl : La partie ukrainienne a utilisé, pour frapper des cibles éloignées, des drones britanniques de la société Callen-Lenz, ainsi que des drones « Nyan » et des drones d’une autre entreprise militaire britanniquedu Royaume-Uni ;

Opération dans la région de Kherson : Selon les sources, en avril de cette année, lors d’une frappe contre des sites dans la région de Kherson, la société Malloy Aeronautics, le drone lourd T-150 a été utilisé avec succès.

Réponse possible de Moscou et risque d’affrontement avec l’OTAN

Les experts et analystes militaires évaluent les scénarios susceptibles de se développer à la suite de ces événements :

Mesures contre les fabricants : Les analystes estiment que la Russie pourrait prendre des mesures de rétorsion ou mener des frappes asymétriques contre les fabricants britanniques de ces armes et leurs chaînes d’approvisionnement ;

Affrontement direct avec l’OTAN : Dans le même temps, les experts jugent très faible la probabilité que cette situation provoque un affrontement militaire direct entre la Russie et l’Alliance de l’OTAN.

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