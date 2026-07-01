Azamat Abduraimov critique sévèrement le travail de Cannavaro

La légende du football ouzbek Azamat Abduraimov a évalué le travail de Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, lors de la Coupe du Monde 2026.

Dans une interview accordée à la publication russe « Sport-Express », l'expert a souligné que la nomination de l'entraîneur italien n'avait pas apporté l'avantage escompté à l'équipe nationale. Selon lui, maintenir Temur Kapadze à son poste aurait pu être une décision logique.

Le point positif de la nomination de Cannavaro

Azamat Abduraimov a reconnu le prestige de Fabio Cannavaro dans le football mondial et ses accomplissements immenses en tant que joueur.

Il a souligné que depuis l'arrivée du technicien italien, ce dernier a adopté une perspective différente sur les joueurs. En conséquence, certains jeunes footballeurs, qui n'apparaissaient pas auparavant dans la liste de l'équipe nationale, ont eu leur chance.

« La nomination de Cannavaro comme sélectionneur a des aspects positifs et négatifs. En tant que joueur, il possède un prestige immense et un nom majeur dans le football mondial », a déclaré Abduraimov.

L'expert a cité la titularisation de Behruz Karimov, 19 ans, comme l'un de ces changements positifs.

Selon lui, sous les anciens entraîneurs, il aurait été beaucoup plus difficile pour un joueur aussi jeune de trouver sa place dans le onze titularisable lors d'un Mondial.

« Cannavaro n'a pas su démontrer sa supériorité sur Kapadze »

Parallèlement, Azamat Abduraimov a affirmé ouvertement que la carrière d'entraîneur de Cannavaro n'avait pas été à la hauteur des attentes.

Selon lui, le technicien italien n'a pas pu prouver en pratique qu'il était supérieur aux entraîneurs locaux.

« On peut dire sans hésiter que l'arrivée de Cannavaro à la place de Kapadze n'a apporté aucun avantage », a-t-il déclaré.

Abduraimov a indiqué qu'il espérait que Cannavaro, ayant été l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football mondial, renforcerait la ligne défensive de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Cependant, le résultat au Mondial n'a pas répondu à ces attentes. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a encaissé un total de 11 buts en trois matchs.

Le poste de gardien de but est devenu un point faible

La légende du football ouzbek a souligné que plusieurs erreurs ont été commises dans le choix de la composition durant la Coupe du Monde.

Selon lui, le poste de gardien de but est devenu l'un des points les plus problématiques de l'équipe nationale. Dans certains matchs, le manque de cohésion entre la défense et le gardien a négativement impacté le résultat.

La seconde période du match décisif contre la République démocratique du Congo a également été particulièrement critiquée.

D'après Abduraimov, l'Ouzbékistan a perdu le contrôle du jeu après la pause. Le staff technique n'a pas réussi à redresser la situation via des remplacements et des changements tactiques opportuns.

« L'équipe a été totalement inefficace en seconde période. Le staff technique n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour préserver l'avantage au score », a-t-il ajouté.

Abduraimov est partisan d'un entraîneur local

Azamat Abduraimov a également exprimé ouvertement son soutien à l'idée qu'un spécialiste local dirige l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Il a précisé que la question ne résidait pas seulement dans le salaire élevé de Cannavaro. Si un entraîneur étranger célèbre apporte de nouvelles connaissances, une expérience et un système au football national, les fonds dépensés sont compréhensibles.

L'expert a cité en exemple le travail de Guus Hiddink avec l'équipe nationale de Russie.

Hiddink avait apporté au football russe non seulement des résultats, mais aussi une nouvelle vision et une vaste expérience. Selon Abduraimov, un tel impact n'est pas encore visible dans le travail de Cannavaro.

L'absence d'entraîneurs ouzbeks dans le staff critiquée

Un autre problème majeur qui inquiète Abduraimov est l'absence de spécialistes locaux dans le staff technique de Cannavaro.

Selon lui, lorsqu'un entraîneur étranger arrive, des techniciens ouzbeks devraient travailler à ses côtés pour acquérir de l'expérience.

« Actuellement, il n'y a pas un seul entraîneur ouzbek dans le staff de Cannavaro pour apprendre. Quel héritage Cannavaro et son équipe laisseront-ils derrière eux ? », s'est interrogé Abduraimov.

Cette question montre que le travail de Cannavaro doit être évalué non seulement sur les résultats actuels, mais aussi sur sa contribution à l'avenir du football ouzbek.

Son père profondément attristé par les résultats

Au cours de l'interview, Azamat Abduraimov a également été interrogé sur l'opinion de son père, la légende du football ouzbek Berodir Abduraimov, concernant le Mondial.

Azamat Abduraimov a déclaré qu'il n'avait pas encore discuté en détail de ce sujet avec son père, précisant que ce dernier est actuellement hospitalisé.

« Bien sûr, il a suivi les matchs de l'équipe nationale et je sais qu'il est très attristé par les résultats. Peut-être que son jugement sur le jeu de Cannavaro et de l'équipe sera encore plus sévère que le mien », a-t-il dit.

De plus, il a rappelé que son père avait très mal vécu le décès de Nikita Simonyan. Pour la famille Abduraimov, Simonyan était un véritable modèle de loyauté et de professionnalisme dans le football.

L'Ouzbékistan termine son premier Mondial par des défaites

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde.

Les hommes de Fabio Cannavaro ont affronté la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo lors de la phase de groupes. L'équipe nationale a été battue lors des trois rencontres, échouant ainsi à se qualifier pour les play-offs.

Selon Azamat Abduraimov, une analyse plus approfondie de la participation au Mondial pourra être faite plus tard. Cependant, la conclusion initiale est que la nomination de Cannavaro n'a pas encore apporté d'avantage significatif à l'équipe nationale.