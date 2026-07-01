Trois matchs de barrage cruciaux aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2026

·44·Sport
Trois matchs de barrage cruciaux aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2026

Les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, battent leur plein. Aujourd'hui, le 1er juillet, et dans la nuit du 2 juillet, trois autres rencontres des 16es de finale auront lieu.

Le programme de la journée comprend les matchs Angleterre — RD Congo, Belgique — Sénégal et États-Unis — Bosnie-Herzégovine. Toutes ces rencontres seront diffusées selon l'heure de Tachkent.

La RD Congo prépare un test sérieux pour l'Angleterre

Le premier match de la journée débutera à 21h00 (heure de Tachkent). L'équipe nationale d'Angleterre, l'un des favoris du tournoi, affrontera la République Démocratique du Congo.

Bien que les Anglais semblent supérieurs en termes d'effectif et de talent individuel, la RD Congo s'est distinguée par sa force physique, sa défense organisée et ses contre-attaques rapides jusqu'aux barrages.

Dans le camp congolais, on est convaincu de pouvoir créer la prochaine sensation du tournoi en exploitant certaines faiblesses du jeu anglais. Le vainqueur de ce duel affrontera le Mexique en huitièmes de finale.

Aucune erreur permise dans le duel Belgique-Sénégal

Le match entre les équipes nationales de Belgique et du Sénégal débutera le 2 juillet à 01h00 (heure de Tachkent).

La Belgique, ayant franchi la phase de groupes avec assurance, part favorite. Cependant, le staff technique du Sénégal a souligné qu'ils abordent les phases éliminatoires comme une nouvelle compétition et qu'ils ont tiré les leçons de leurs erreurs passées.

L'équipe africaine a retrouvé confiance après avoir battu l'Irak 5-0 suite à des résultats difficiles en phase de groupes. Par conséquent, la Belgique peut s'attendre à un match intense et physique.

Les États-Unis accueillent la Bosnie sur leur terrain

Le dernier match de la journée aura lieu à 05h00 (heure de Tachkent). L'équipe nationale des États-Unis, co-organisatrice, affrontera la Bosnie-Herzégovine.

Les Américains tenteront de tirer profit de leur terrain et du soutien de leurs supporters. La Bosnie devrait opposer résistance grâce à un jeu organisé et un impact physique typiques du football européen.

Les vainqueurs des duels États-Unis — Bosnie-Herzégovine et Belgique — Sénégal s'affronteront en huitièmes de finale.

Coupe du Monde 2026. Matchs des 16es de finale

1er juillet, heure de Tachkent :

21:00 — Angleterre — RD Congo

Nuit du 2 juillet :

01:00 — Belgique — Sénégal

05:00 — États-Unis — Bosnie-Herzégovine

En phase éliminatoire de la Coupe du Monde, chaque erreur coûte désormais très cher. L'équipe vaincue quitte la compétition, tandis que le vainqueur continue sa course vers le trophée.

AngleterreBelgiqueMexiqueSénégalBosnie-Herzégovine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nepomnyashiy estime que Kapadze aurait dû rester à la place de CannavaroNepomnyashiy estime que Kapadze aurait dû rester à la place de CannavaroAujourd'hui, 12:38Lamine Yamal : « La France n'est pas plus forte que nous, nous remporterons la Coupe du Monde »Lamine Yamal : « La France n'est pas plus forte que nous, nous remporterons la Coupe du Monde »Aujourd'hui, 12:35Le Borussia Monchengladbach s'intéresse sérieusement à Jahongir O‘rozovLe Borussia Monchengladbach s'intéresse sérieusement à Jahongir O‘rozovAujourd'hui, 12:30CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'huiCDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'huiAujourd'hui, 12:19Cristiano Ronaldo et sa série en phase finale de Coupe du Monde : la légende peut-elle briser la malédiction ?Cristiano Ronaldo et sa série en phase finale de Coupe du Monde : la légende peut-elle briser la malédiction ?Aujourd'hui, 12:17Kylian Mbappe bat le record du légendaire Ronaldo : la France en quarts de finaleKylian Mbappe bat le record du légendaire Ronaldo : la France en quarts de finaleAujourd'hui, 12:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev