Trois matchs de barrage cruciaux aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2026

Les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, battent leur plein. Aujourd'hui, le 1er juillet, et dans la nuit du 2 juillet, trois autres rencontres des 16es de finale auront lieu.

Le programme de la journée comprend les matchs Angleterre — RD Congo, Belgique — Sénégal et États-Unis — Bosnie-Herzégovine. Toutes ces rencontres seront diffusées selon l'heure de Tachkent.

La RD Congo prépare un test sérieux pour l'Angleterre

Le premier match de la journée débutera à 21h00 (heure de Tachkent). L'équipe nationale d'Angleterre, l'un des favoris du tournoi, affrontera la République Démocratique du Congo.

Bien que les Anglais semblent supérieurs en termes d'effectif et de talent individuel, la RD Congo s'est distinguée par sa force physique, sa défense organisée et ses contre-attaques rapides jusqu'aux barrages.

Dans le camp congolais, on est convaincu de pouvoir créer la prochaine sensation du tournoi en exploitant certaines faiblesses du jeu anglais. Le vainqueur de ce duel affrontera le Mexique en huitièmes de finale.

Aucune erreur permise dans le duel Belgique-Sénégal

Le match entre les équipes nationales de Belgique et du Sénégal débutera le 2 juillet à 01h00 (heure de Tachkent).

La Belgique, ayant franchi la phase de groupes avec assurance, part favorite. Cependant, le staff technique du Sénégal a souligné qu'ils abordent les phases éliminatoires comme une nouvelle compétition et qu'ils ont tiré les leçons de leurs erreurs passées.

L'équipe africaine a retrouvé confiance après avoir battu l'Irak 5-0 suite à des résultats difficiles en phase de groupes. Par conséquent, la Belgique peut s'attendre à un match intense et physique.

Les États-Unis accueillent la Bosnie sur leur terrain

Le dernier match de la journée aura lieu à 05h00 (heure de Tachkent). L'équipe nationale des États-Unis, co-organisatrice, affrontera la Bosnie-Herzégovine.

Les Américains tenteront de tirer profit de leur terrain et du soutien de leurs supporters. La Bosnie devrait opposer résistance grâce à un jeu organisé et un impact physique typiques du football européen.

Les vainqueurs des duels États-Unis — Bosnie-Herzégovine et Belgique — Sénégal s'affronteront en huitièmes de finale.

Coupe du Monde 2026. Matchs des 16es de finale

1er juillet, heure de Tachkent :

21:00 — Angleterre — RD Congo

Nuit du 2 juillet :

01:00 — Belgique — Sénégal

05:00 — États-Unis — Bosnie-Herzégovine

En phase éliminatoire de la Coupe du Monde, chaque erreur coûte désormais très cher. L'équipe vaincue quitte la compétition, tandis que le vainqueur continue sa course vers le trophée.