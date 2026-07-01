Le Borussia Monchengladbach s'intéresse sérieusement à Jahongir O‘rozov

Bien que la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 se soit achevée dès la phase de groupes, les performances de certains joueurs ont attiré l'attention des clubs européens.

L'un des jeunes défenseurs ayant fait ses preuves lors du Mondial est Jahongir O‘rozov. Selon le prestigieux magazine allemand Kicker, le Borussia Monchengladbach manifeste un intérêt pour le joueur du Dinamo.

O‘rozov, l'une des cibles du Borussia

L'article de Kicker précise que le défenseur central de 22 ans est l'un des joueurs liés au club de Monchengladbach. Pour l'instant, aucune offre officielle ni accord entre les parties n'a été communiqué. Par conséquent, il est plus juste de considérer cette information comme un intérêt sérieux du club plutôt que comme un transfert conclu.

Le Borussia prévoit de renforcer sa défense centrale avant la nouvelle saison. Le club allemand étudie des joueurs jeunes, physiquement robustes et polyvalents en défense, capables d'évoluer à l'avenir.

Mesurant 1m90 et gaucher, O‘rozov est considéré comme un candidat répondant à ces critères. Transfermarkt indique que son poste principal est celui de défenseur central.

La Coupe du Monde, une porte ouverte vers l'Europe

L'équipe nationale d'Ouzbékistan n'a pas obtenu les résultats escomptés lors des matchs contre la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo. Cependant, le Mondial est devenu une opportunité pour les jeunes joueurs de se montrer au niveau international.

Jahongir O‘rozov s'est distingué lors des matchs disputés avec la sélection par ses duels physiques, son jeu de tête et ses montées de la défense vers l'attaque.

Pour les scouts des ligues majeures, la Coupe du Monde est une véritable vitrine. Quelques matchs solides peuvent radicalement changer le statut d'un joueur sur le marché des transferts. L'information concernant O‘rozov pourrait être l'un des premiers résultats de ce processus.

Du Bunyodkor jusqu'en Turquie

Jahongir O‘rozov est issu de l'école de football du Bunyodkor. Après s'être illustré avec l'équipe première du club de la capitale, il a rejoint le club turc Eyupspor en 2023.

Les données de la Fédération turque de football indiquent que son contrat avec Eyupspor a débuté en août 2023 et a été résilié ultérieurement d'un commun accord.

Le joueur a évolué en prêt au Dinamo de Samarkande en 2024, avant de rejoindre définitivement l'effectif du club.

Selon Transfermarkt, O‘rozov est officiellement joueur du Dinamo depuis le 25 février 2025. Son contrat actuel court jusqu'au 31 décembre 2027.

Une ascension confirmée en sélection

Jahongir O‘rozov a également évolué dans diverses catégories de jeunes de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Après avoir acquis de l'expérience lors de compétitions internationales de jeunes, il a été appelé en équipe A.

La base de données Transfermarkt indique que le défenseur a disputé six matchs avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan et a marqué un but.

Le fait que Fabio Cannavaro ait donné sa chance au jeune joueur lors du Mondial pourrait marquer le début d'une nouvelle étape de sa carrière. L'intérêt d'un club de Bundesliga après la Coupe du Monde montre que cette décision n'était pas anodine.

Une valeur marchande de 600 000 euros

Le portail Transfermarkt estime la valeur actuelle de transfert de Jahongir O‘rozov à 600 000 euros. Sa valeur marchande a été mise à jour pour la dernière fois le 13 mai 2026.

Cependant, la participation au Mondial et l'intérêt des clubs européens pourraient augmenter le prix réel du transfert. Le contrat avec le Dinamo jusqu'à fin 2027 place également le club de Samarkande en position favorable pour les négociations.

Si le Borussia transforme son intérêt en offre officielle, le montant du transfert pourrait fort probablement dépasser l'estimation de Transfermarkt.

La Bundesliga, un grand saut pour O‘rozov

Rejoindre le Borussia Monchengladbach pourrait être l'étape la plus importante de la carrière de Jahongir O‘rozov.

Le championnat d'Allemagne se distingue par sa vitesse élevée, ses duels physiques intenses et l'importance accordée au développement des jeunes joueurs. Cet environnement pourrait aider le défenseur ouzbek à progresser tactiquement et techniquement.

En parallèle, l'adaptation à l'Europe, la concurrence pour une place de titulaire et l'acceptation de nouvelles exigences footballistiques ne seront pas simples. Au-delà du transfert, un temps de jeu régulier sera crucial pour O‘rozov.

Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur des négociations ou une offre officielle. Mais le simple fait que le nom de Jahongir O‘rozov soit cité dans un média prestigieux comme Kicker signifie que ses performances au Mondial n'ont pas été ignorées.

La participation de l'Ouzbékistan au Mondial est terminée, mais pour certains joueurs, un nouveau chemin vers l'Europe pourrait tout juste commencer.