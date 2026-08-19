Les médecins publient leur avis sur l’état de santé de Jamal Musiala

L’évanouissement du milieu de terrain du Bayern Munich, Jamal Musiala, sur le terrain a suscité de vives inquiétudes dans le monde du football. Après un tel incident, survenu pour la deuxième fois en quatre jours, d’éminents spécialistes ont livré leur avis sur l’état de santé du joueur et son diagnostic. Goal.com rapporte .

Selon le quotidien BILD, le joueur de 23 ans a de nouveau perdu connaissance lors du match amical du club munichois contre Heidenheim. Un incident tout aussi inquiétant s’était déjà produit lors de la rencontre face au RB Leipzig. Après avoir reçu des soins médicaux sur le terrain, le milieu de terrain a été contraint de quitter la pelouse.

Diagnostic médical et conclusions neurologiques

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que le club était pleinement informé de la situation et que le joueur recevait l’aide nécessaire. Plus tard, Jamal Musiala a lui-même publié une déclaration, révélant qu’on lui avait diagnostiqué des épisodes temporaires de perte de connaissance dus à un dysfonctionnement neurologique.

Le média allemand a contacté le professeur Christoph Kleinschnitz, chef du service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Essen, afin d’obtenir une évaluation professionnelle de la situation. Selon le spécialiste, il pourrait s’agir, d’un point de vue neurologique, d’une crise épileptique ou d’une forme d’épilepsie-absence, car les symptômes de non-réponse de courte durée correspondent à ces troubles.

L’avenir du joueur et son processus de traitement

Le professeur Kleinschnitz souligne que cette affection peut être traitée, mais qu’elle nécessite une thérapie de longue durée. Selon les médecins, avec une prise en charge adéquate, le joueur pourra poursuivre sa carrière professionnelle et cette situation ne mettra pas fin à sa carrière.

Ce problème de santé survient alors que le joueur traverse une période marquée par de graves blessures. Rappelons que Musiala s’était fracturé le péroné et avait subi une grave blessure à la cheville lors du match contre le Paris Saint-Germain à la Coupe du monde des clubs, manquant ainsi une partie importante de la saison 2025-2026.

La priorité actuelle du joueur est de se remettre complètement de ses blessures orthopédiques tout en gérant cette nouvelle affection neurologique. Les spécialistes estiment qu’avec un traitement adapté, il retrouvera bientôt sa meilleure forme sportive.