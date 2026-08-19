Kylian Mbappé critiqué : raisons et analyse

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Kylian Mbappé critiqué : raisons et analyse

Selon Goal.com, l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, qui a égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison, fait pourtant l'objet de critiques inhabituelles de la part des spécialistes et des supporters. Malgré ses excellentes performances lors de ses premières saisons, le Français subit une forte pression en raison des exigences extrêmement élevées du club royal. À ce sujet, Goal.com rapporte l'information.

Selon les informations disponibles, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain comme agent libre avant de rejoindre le club madrilène en 2024. Il s'est rapidement imposé en attaque dès ses premiers matchs. Bien qu'il ait auparavant évolué principalement sur l'aile gauche, il a inscrit 44 buts comme avant-centre, remporté le Soulier d'or et dissipé les doutes.

Le Real Madrid et la pression

Au Real Madrid, les performances individuelles ne suffisent toutefois pas. Même si l'équipe a remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA, les trophées majeurs ainsi que le Ballon d'or tant attendu échappent encore au Français. Par ailleurs, le fait que son ancien club, le Paris Saint-Germain, enchaîne les victoires en Ligue des champions exerce également une certaine pression psychologique sur le joueur.

Les statistiques globales de Kylian Mbappé avec le club madrilène sont remarquables. En 103 matchs, il a inscrit 86 buts, soit le même bilan que Cristiano Ronaldo lors de son arrivée à Madrid en 2009. Rappelons que Cristiano Ronaldo a ensuite marqué 450 buts au total, entrant dans l'histoire, et qu'il a réussi à inscrire plus de 50 buts pendant six saisons consécutives.

L'avis des spécialistes et la situation au sein de l'équipe

Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancienne star du Real Madrid Steve McManaman a donné son avis sur le duo formé par Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Selon lui, lorsqu'ils jouent séparément, les deux joueurs deviennent de véritables leaders et superstars sur le terrain. Cependant, lorsqu'ils évoluent ensemble, l'équipe ne parvient pas à remporter les trophées attendus.

Comme l'a souligné Steve McManaman, dans un grand club comme le Real Madrid, le principe « victoire ou catastrophe » s'applique toujours. Si des rivaux majeurs comme le FC Barcelone remportent tous les trophées et s'imposent en finale, cela est perçu comme une véritable tragédie à Madrid. C'est pourquoi Mbappé reste la cible de vives critiques malgré ses buts personnels.

Kylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoVinícius JúniorLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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