Shakira lance une initiative de plusieurs millions de dollars pour les enfants touchés par un séisme de magnitude 7,4

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Shakira lance une initiative de plusieurs millions de dollars pour les enfants touchés par un séisme de magnitude 7,4

La célèbre chanteuse colombienne Shakira aidera à reconstruire les établissements scolaires de la région du Chocó touchés par le séisme de magnitude 7,4 survenu le 10 août.

En partenariat avec le philanthrope Howard Graham Buffett, Shakira participera à un projet de reconstruction de 10 écoles touchées par le séisme.

Elle contribuera également aux travaux de reconstruction de l’Université technologique du Chocó.

Un financement initial de 1,25 million de dollars sera consacré au projet.

Shakira a particulièrement souligné l’importance de l’éducation dans le processus de reconstruction après une catastrophe naturelle.

Selon la chanteuse, les enfants ne devraient pas être privés de leur droit à l’éducation en raison des conséquences du séisme.

Grâce à cette initiative, des écoles devraient être reconstruites pour des milliers d’élèves du Chocó, leur permettant de poursuivre leur scolarité.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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