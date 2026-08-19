Un miracle inattendu à 13 000 mètres d’altitude : un bébé naît à bord d’un avion

Un vol de Turkish Airlines reliant Conakry à Istanbul s’est transformé de manière inattendue en un événement inoubliable. L’accouchement de l’une des passagères a commencé et son bébé est né à 13 000 mètres d’altitude, à bord de l’avion.

Après avoir compris que l’accouchement avait commencé, l’équipage est rapidement intervenu. Grâce aux moyens disponibles à bord, la passagère a été aidée et, peu après, une petite fille est née.

Le plus étonnant est que le bébé est né non pas au sol, mais dans un avion en plein vol, à plusieurs milliers de mètres d’altitude.

Selon les informations disponibles, l’un des passagers a récité l’adhan à l’oreille du bébé et lui a donné le prénom Kadiju. La mère et l’enfant seraient en bonne santé.

Ce vol ordinaire s’est transformé pour les passagers en un voyage exceptionnel, témoin inattendu du début d’une nouvelle vie.