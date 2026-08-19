Mourinho révèle les détails de sa conversation secrète avec Vinícius

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Mourinho révèle les détails de sa conversation secrète avec Vinícius

« Real Madrid » : la plus grande intrigue autour du club, discutée pendant des mois, a enfin pris fin : la star de l’équipe, Vinícius Júnior, a signé un nouveau contrat longue durée avec le « club royal ». L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a révélé pour la première fois quels conseils personnels et quelle conversation décisive avaient influencé la décision de l’attaquant brésilien de rester au club — qu’est-ce qui a retenu Vini à Madrid ?

« Tu ne le comprendras qu’après avoir quitté cet endroit » : la confession sans détour de Mourinho

Lors de son passage dans la célèbre émission espagnole El Chiringuito José Mourinho a raconté avec émotion ce qu’il avait dit au joueur lors de la phase décisive des négociations :

« Vini a-t-il prolongé son contrat pour moi ? Non, non. Bien sûr, je lui ai parlé franchement. Je lui ai dit : “Vini, tu ne connais que Madrid. Ce n’est qu’après avoir quitté cet endroit que tu comprendras à quel point ce club est immense et ce à quoi tu as renoncé. Ne pars pas, ça n’en vaut pas la peine !” Il s’est trouvé ici, il est à sa place », a déclaré José Mourinho.

Le nouveau contrat de Vinícius Júnior et les chiffres clés

Indicateur

Détails du contrat et du joueur

Joueur / Âge

Vinícius Júnior (26 ans, ailier)

Club

« Real Madrid » (Espagne)

Durée du nouveau contrat

Jusqu’à l’été 2032

Ancien contrat

Il courait jusqu’en 2027

Principal prétendant

Arsenal, club londonien (intérêt sérieux)

L’intérêt du club londonien et le grand projet jusqu’en 2032

Alors que le contrat du Brésilien de 26 ans approchait de son terme, Arsenal avait lancé de sérieuses démarches pour le recruter. Cependant, grâce à l’influence psychologique de Mourinho, à la détermination de la direction du club et à de longues négociations, Vinícius a décidé de rester à Madrid et de consacrer directement la période la plus florissante de sa carrière au Real jusqu’en 2032 ».

Selon vous, Vinícius Júnior a-t-il pris la bonne décision en restant à Madrid jusqu’en 2032, ou aurait-il été plus intéressant pour lui de se tester en Premier League ?

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette bonne nouvelle avec tous les supporters du « Real Madrid » !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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