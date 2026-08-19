La direction d’Arsenal réagit aux éventuels transferts de ses jeunes formés au club

Le directeur général d’Arsenal, club londonien, Richard Garlick, n’a pas exclu la possibilité de vendre ses jeunes talents formés au club, Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri, dans les derniers jours du mercato. Dans une interview accordée à la BBC, le dirigeant a indiqué qu’Arsenal était prêt à étudier les offres intéressantes concernant les joueurs issus de son académie, ce qui pourrait donner à l’équipe de Mikel Arteta une marge financière pour recruter de nouveaux joueurs. Goal.com rapporte .

Même si les Gunners ont recruté des joueurs comme Christos Kolis et Bruno Guimarães lors de cette période des transferts afin de renforcer leur effectif, l’entraîneur Mikel Arteta souhaite encore l’améliorer. Renforcer la défense après la blessure de William Saliba et ajouter un joueur en attaque restent notamment des priorités. Le club n’exclut donc pas de lever des fonds importants en vendant ses jeunes talents formés à l’académie.

Le marché des transferts et les principaux prétendants

Parmi les jeunes talents de l’équipe, Ethan Nwaneri est considéré comme le joueur le plus susceptible de quitter le club, puisqu’il n’a pas été inscrit sur la feuille de match de la rencontre de Supercoupe, le Community Shield, face à Manchester City. Myles Lewis-Skelly, en revanche, a livré une excellente prestation au milieu de terrain lors de cette rencontre et reçu les éloges des spécialistes. L’international anglais chez les jeunes suscite actuellement l’intérêt des principaux rivaux d’Arsenal en Premier League

La presse a notamment rapporté que Manchester United et Chelsea s’intéressaient à Myles Lewis-Skelly et que sa valeur de transfert était estimée à 45 millions de livres sterling. Cette situation oblige la direction du club londonien à chercher un équilibre entre ses intérêts financiers et l’avenir du jeune joueur.

La position officielle de la direction

Richard Garlick a souligné que le club ne cherchait pas activement à vendre ses jeunes joueurs, mais qu’il était prêt à négocier si une offre avantageuse pour le joueur comme pour Arsenal se présentait. « Myles a terminé la saison dernière et commencé la saison actuelle de manière exceptionnelle, et nous sommes très satisfaits de lui. Ethan a également réalisé une excellente préparation », a déclaré le directeur général du club.

Le dirigeant d’Arsenal a également ajouté que le club était à juste titre fier des succès de son académie. Selon Garlick, les supporters veulent toujours voir les joueurs formés au club porter le maillot de l’équipe première, entrer sur le terrain et contribuer aux victoires de l’équipe. Chaque décision concernant un transfert est donc prise après mûre réflexion.