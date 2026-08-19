« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un direct

·1·Monde
« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un direct

Lors d’un direct à Davao, aux Philippines, les spectateurs ont remarqué un petit chien allongé en silence aux pieds de la présentatrice Melani Severino.

Comme personne ne pouvait s’occuper de lui à la maison, Severino a emmené son chien avec elle au studio de télévision. Plus surprenant encore, le petit animal est resté presque immobile sous les pieds de la présentatrice pendant toute l’émission.

Les employés de la chaîne ont également compris la situation et ne se sont pas opposés à la présence du chien dans le studio. À l’écran, l’animal est très petit et presque invisible. Mais après que le personnel du studio a partagé ce moment sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale.

Bien que la présentatrice ait poursuivi les informations avec professionnalisme, c’est surtout son petit compagnon qui a retenu l’attention des internautes.

À en juger par les apparences, cette première apparition à la télévision s’est également très bien passée pour le chien.

DavaoPhilippinesMelanie Severino
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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