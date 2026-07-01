Lamine Yamal : « La France n'est pas plus forte que nous, nous remporterons la Coupe du Monde »

Lamine Yamal, jeune étoile de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, a exprimé ses ambitions fermes avant la prochaine Coupe du Monde. Le talentueux attaquant a hautement évalué les capacités de la Roja, soulignant que son équipe est capable de battre n'importe quel adversaire. Selon lui, la « Furie Rouge » est actuellement l'une des meilleures équipes au monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Yamal a déclaré qu'il ne redoutait pas l'équipe de France, considérée comme l'un des principaux rivaux de l'Espagne. Il a rappelé que les hommes de Didier Deschamps ne sont pas supérieurs à l'Espagne et que leurs confrontations directes l'ont prouvé. Le jeune prodige est pleinement convaincu de remporter le titre mondial en Amérique du Nord.

Rivalité avec la France et supériorité espagnole

Dans son interview, Yamal est revenu sur le bruit entourant l'équipe de France, affirmant qu'il ne les considère pas comme une équipe imbattable. « Aucune équipe n'est imbattable. La France n'est pas meilleure que nous ; ils n'ont pas réussi à nous battre depuis l'Euro. Actuellement, personne n'est devant nous et il n'y a pas de favori clair », a souligné le footballeur.

Il est à noter que l'Espagne a battu la France, menée par Kylian Mbappe, en demi-finale de l'Euro 2024. Yamal a cité cette victoire comme preuve que l'Espagne peut rivaliser avec n'importe quelle équipe étoilée. Selon lui, dès le début de la compétition, il n'aura qu'un seul objectif : soulever le trophée.

Sens de la victoire et caractère déterminé

Outre son talent sur le terrain, Lamine Yamal se distingue par son sang-froid. Il a affirmé que même s'il remportait la Coupe du Monde, il ne verserait pas de larmes et saurait maîtriser ses émotions. Le joueur a admis qu'il ne s'abandonne à l'émotion que lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il voit sa mère pleurer.

« Je ne suis jamais excessivement nerveux et je ne pleure pas. Je n'ai pleuré que lorsque j'ai vu les larmes de ma mère. Même si nous gagnons la Coupe du Monde, je ne pleurerai certainement pas, c'est impossible », déclare l'attaquant de 18 ans. De plus, répondant à une question sur la façon dont il célébrerait la victoire, il a ajouté qu'il ne se ferait pas tatouer pour des raisons religieuses.

L'équipe nationale d'Espagne se restructure avec une nouvelle génération sous la direction de Luis de la Fuente. La présence de joueurs jeunes et confiants comme Yamal sert de fondation aux succès futurs de l'équipe. Actuellement, la communauté du football attend avec intérêt de voir si les prédictions audacieuses de Yamal se réaliseront.