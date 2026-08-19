L’énergie nucléaire spatiale américaine confrontée à une pénurie de combustible

Malgré le développement rapide des programmes nucléaires spatiaux américains, ceux-ci se heurtent à plusieurs problèmes systémiques susceptibles de ralentir considérablement leurs progrès. Lors d’un symposium sectoriel tenu le 13 août, des représentants du gouvernement et d’entreprises privées ont ouvertement exposé les principaux obstacles du secteur, notamment les pénuries de combustible et de personnel. Selon ixbt.com, le manque de spécialistes capables de gérer simultanément des systèmes nucléaires et spatiaux, ainsi que les perturbations dans l’approvisionnement en composants de réacteurs, freinent le développement de la filière. Ixbt.com en informe rapporte .

La NASA mène actuellement plusieurs projets prometteurs. Parmi eux, les programmes Space Reactor 1 Freedom (SR-1), qui prévoit le lancement d’un système de propulsion électrique nucléaire d’ici fin 2028, et Lunar Reactor 1 (LR-1), destiné à fonctionner sur la Lune, se distinguent particulièrement. Ces dispositifs devraient à l’avenir jouer un rôle déterminant dans l’exploration de l’espace lointain et l’alimentation énergétique de bases permanentes.

Une concurrence féroce pour le combustible HALEU

Selon les experts, l’un des problèmes les plus sérieux réside dans la forte hausse de la demande en combustible HALEU, qui contient de l’uranium faiblement enrichi. Ce type de combustible est envisagé non seulement pour les réacteurs spatiaux, mais aussi comme option pour les petits réacteurs modulaires terrestres. À l’heure actuelle, le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) reste le seul fournisseur national de HALEU. Le 23 juillet de cette année, l’agence a attribué du combustible à la mission SR-1 de la NASA, ainsi qu’à Radiant et à d’autres programmes.

Jeremy Kinney, responsable du bureau des technologies nucléaires avancées de la NASA, estime que la disponibilité limitée du combustible HALEU pourrait devenir à l’avenir un problème majeur pour la répartition des ressources entre les différents programmes. En outre, le programme Janus de l’armée américaine accroît également la concurrence. Dans le cadre de ce programme militaire, des microréacteurs sont développés pour alimenter des bases, et l’armée devrait bientôt annoncer les noms de cinq entreprises qui poursuivront les travaux dans ce domaine.

Stabilité politique et risques financiers

Au-delà des difficultés techniques à court terme, les acteurs du secteur s’inquiètent également d’une possible perte de stabilité du financement après un changement d’administration américaine. Bhavya Lal, ancienne secrétaire adjointe de la NASA, s’appuyant sur une étude de 2025, a averti que le soutien actuel pourrait dépendre davantage de responsables précis en fonction que d’une politique à long terme.

Il est notamment souligné que le projet SR-1 ne dispose toujours pas d’un client clairement identifié et durable. Pour réduire les risques à l’avenir, les experts recommandent de commencer plus tôt les travaux sur SR-2 et d’obtenir du Congrès un financement pluriannuel. Dans le cas contraire, le programme pourrait connaître le destin du réacteur SNAP-10A, lancé en 1965, et voir ses missions ultérieures menacées d’annulation.