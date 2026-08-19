Harry Kane renonce à l’idée de revenir en Premier League

L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a déclaré que son envie de revenir en Premier League après sa carrière en Allemagne s’était considérablement atténuée. Selon Goal.com, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a reconnu ne plus être aussi pressé de battre le record historique d’Alan Shearer et être proche de signer un nouveau contrat avec le club munichois. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Rappelons qu’en 2023, l’attaquant avait quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich contre 86,4 millions de livres sterling. À l’époque, beaucoup pensaient que le joueur ajouterait des buts à ses 213 réalisations en championnat d’Angleterre, dépasserait le record de 260 buts d’Alan Shearer et reviendrait forcément en Premier League.

La vie à Munich et de nouvelles perspectives

Après avoir reçu mercredi le Soulier d’or européen, Harry Kane s’est exprimé ouvertement sur ses projets d’avenir. Il a expliqué qu’à son arrivée en Allemagne, il pensait revenir un jour, mais que cette envie avait complètement changé avec le temps.

“Quand je suis parti, je pensais bien sûr que je reviendrais un jour. Mais cette envie est désormais beaucoup moins forte. Je me sens très heureux à Munich. Cette ville m’a fait découvrir un autre univers footballistique en dehors de l’Angleterre et m’a permis d’apprécier davantage le football européen”, a déclaré le joueur.

Une progression sous les ordres de Vincent Kompany

La saison dernière, l’attaquant de 33 ans a inscrit 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues avec l’équipe dirigée par Vincent Kompany. Il s’est dit satisfait non seulement de ses performances individuelles, mais aussi de son environnement familial à Munich. Alors qu’il entame la dernière année de son contrat initial de quatre ans, le joueur aurait entamé des négociations pour prolonger sa collaboration avec le Bayern Munich.

Kane a souligné que l’entraîneur Vincent Kompany avait porté son jeu à un niveau supérieur. La discipline tactique en défense comme en attaque, ainsi que la grande liberté accordée aux joueurs sur le terrain, ont marqué le début de la période la plus efficace de sa carrière.

“Je pense que c’est sans aucun doute la meilleure version de moi-même dans ma carrière. La saison dernière l’a clairement démontré”, a conclu le joueur.