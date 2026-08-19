Le Barça se lance sérieusement dans le transfert de Lautaro Martínez

Le FC Barcelone a commencé à intensifier ses démarches pour renforcer son attaque et a entamé des négociations afin de recruter le capitaine de l’Inter, Lautaro Martínez. Les Catalans avaient pour objectif de s’attacher les services de Julián Álvarez, qui évolue à l’Atlético de Madrid, lors du mercato estival, mais les Madrilènes ont catégoriquement rejeté cette offre. La direction blaugrana s’est alors tournée vers un autre attaquant argentin, dans ce qui pourrait devenir l’un des événements les plus retentissants de ce mercato. Selon Goal.com, cette information est rapportée.

Selon le célèbre insider et animateur du podcast Jijantes, Gerard Romero, la direction du FC Barcelone a commencé à travailler sur une nouvelle piste offensive. Après l’échec du transfert de Julián Álvarez, Lautaro Martínez est devenu la priorité du directeur sportif Deco et de l’entraîneur Hansi Flick. Des premiers contacts ont été établis ces derniers jours et les négociations ont débuté entre les parties.

Le dossier est déjà entré dans une phase concrète. D’après l’insider, Deco a récemment rencontré à Madrid Alejandro Camaño, l’agent de Lautaro Martínez. Au cours de cet entretien, les représentants du joueur ont indiqué qu’ils étaient favorables à un éventuel transfert de l’attaquant argentin à Barcelone. Cette position donne aux Catalans l’espoir d’intensifier les négociations dans les dernières semaines du mercato.

La position de l’Inter et les conditions contractuelles

Cependant, ce transfert ne sera pas facile à conclure, car le club milanais n’a pas l’intention de se séparer de son capitaine. Lautaro Martínez avait récemment prolongé son contrat avec l’Inter. Selon ce nouvel accord, la clause libératoire de 120 millions d’euros, qui était auparavant valable pendant une période déterminée, a été supprimée. Désormais, tout club souhaitant recruter le joueur devra négocier directement avec la direction de l’Inter.

À l’image de l’Atlético de Madrid, qui s’est montré ferme au sujet de Julián Álvarez, l’Inter ne souhaite pas vendre son capitaine. Toutefois, les réalités financières du football peuvent toujours évoluer. Selon la source, tout dépendra du montant de l’offre reçue. Si celle-ci dépasse largement la valeur de marché du joueur, la direction du club, et notamment ses investisseurs, pourrait être contrainte d’étudier sérieusement la possibilité d’un transfert.

Alors qu’il reste peu de temps avant la clôture du mercato, les négociations entre le FC Barcelone et l’Inter retiennent l’attention de toute l’Europe du football. Le club catalan tente de résoudre ses problèmes offensifs lors de ses dernières démarches. Le départ de Lautaro Martínez d’Italie pour rejoindre le championnat espagnol pourrait devenir le transfert le plus retentissant de la saison.