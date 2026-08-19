La Ferrari électrique vendue pour 40 millions de dollars établit un record

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La Ferrari électrique vendue pour 40 millions de dollars établit un record

Une nouvelle page s’est ouverte dans l’histoire de la marque Ferrari. Le premier véhicule électrique de l’entreprise, Luce : son premier exemplaire de série a été vendu aux enchères à un prix bien supérieur aux attentes, attirant tous les regards.

Lors de la vente, le véhicule a été estimé à 40 millions de dollars. Cela représente près de 62 fois son prix officiel. Ainsi, la nouvelle voiture électrique de Ferrari a stupéfié les passionnés d’automobile avec son prix record aux enchères.

Une personne en costume rouge se tient à côté d’une Ferrari Luce blanche.

Cette voiture exclusive, portant le numéro de série zéro, a été achetée par le milliardaire de 87 ans Herbert Wertheim . Préparée sur commande, la Luce se distingue par sa teinte unique Madreperla et son habitacle noir et blanc.

La Ferrari Luce avait été présentée au grand public plusieurs mois auparavant. Le design extérieur du nouveau modèle avait suscité des opinions divergentes et de nombreux débats parmi les passionnés d’automobile.

Une voiture de sport Ferrari blanche se tient sur un fond noir.

Malgré cela, l’intérêt pour le modèle s’est révélé très élevé. Selon l’entreprise, toutes les Ferrari Luce dont la production est prévue en 2026 sont déjà vendues.

Ainsi, la Luce, qui a inauguré l’ère électrique de Ferrari, est entrée dans l’histoire non seulement grâce à ses nouvelles technologies, mais aussi avec son prix fantastique aux enchères. La vente à 40 millions de dollars a transformé cette voiture en véritable objet de collection, bien plus qu’un simple nouveau modèle.

FerrariLuceHerbert Wertheim
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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