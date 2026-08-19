Xiaomi lance un nouveau système de repassage capable de traverser huit couches de soie

Xiaomi, qui ne cesse de renforcer sa position sur le marché de l’électroménager, a présenté son prochain produit innovant en Chine. Selon ixbt.com, le nouveau système de repassage à vapeur haute performance Mijia Pressurized Steam Ironing Machine est désormais commercialisé. Cet appareil élargit considérablement les possibilités des fers classiques et vise à transformer radicalement l’entretien des vêtements. Ixbt.com en fait état.

Caractéristiques techniques et haute efficacité

Le nouvel appareil est équipé d’une pompe électromagnétique générant une pression allant jusqu’à 500 kPas, ainsi que d’une chaudière assurant un débit continu de vapeur pouvant atteindre 40 grammes par minute. Selon Xiaomi, sa puissance est de 2200 W et sa vapeur chaude peut pénétrer non seulement les tissus ordinaires, mais aussi huit couches de soie. L’efficacité du défroissage atteint ainsi 90 %.

L’une des principales particularités du système de repassage est son système de double chauffage. La vapeur est alors chauffée une seconde fois directement dans la semelle, jusqu’à 135 degrés. La formation de condensation est ainsi fortement réduite : les vêtements restent secs et ne nécessitent pas un long séchage supplémentaire. De plus, la semelle recouverte d’un émail céramique garantit une glisse fluide sur le tissu et une répartition uniforme de la chaleur.

Confort d’utilisation et sécurité

L’appareil permet non seulement de repasser, mais aussi de désinfecter les vêtements à haute température. Selon Xiaomi, son efficacité d’élimination des bactéries atteint 99,99 %, ce qui est particulièrement important pour nettoyer les vêtements des enfants. Une planche à repasser pratique, réglable en douceur selon un angle de 0 à 90 degrés, est intégrée à l’appareil.

Toutes les commandes sont directement intégrées à la poignée, ce qui évite de se pencher pour allumer l’appareil ou modifier la puissance de la vapeur. Les utilisateurs peuvent profiter des modes et fonctions suivants :

Mode spécial pour les vêtements d’été fins

Mode pour les vêtements de mi-saison plus épais

Mode vapeur renforcée pour les tissus d’hiver et les plis particulièrement difficiles à défroisser

Les fonctions intelligentes incluent le démarrage automatique de la vapeur lorsque l’utilisateur saisit la poignée et son arrêt dès qu’il la relâche. Le réservoir d’eau de deux litres permet jusqu’à 40 minutes d’utilisation continue, soit environ 17 chemises, 20 pantalons ou 14 vestes. Pour la sécurité, un système de protection à quatre niveaux comprend un fusible thermique, l’arrêt automatique en cas de basculement, le contrôle de la température et l’arrêt après 30 minutes d’inactivité.

Concernant le prix, l’appareil a d’abord été commercialisé sur la plateforme JD.com au tarif de 587,05 yuans, soit environ 85 dollars. Toutefois, en tenant compte des coupons de réduction et de la subvention publique, son prix peut descendre à 65 dollars. Pour l’instant, Xiaomi propose ce produit uniquement sur son marché intérieur.