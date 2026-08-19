La rivalité entre les deux grands clubs espagnols — le FC Barcelone et le Real Madrid — ne s’est jamais limitée au terrain. Depuis des décennies, cette opposition se poursuit également sur le marché des transferts et à la table des négociations. La lutte pour les plus grandes stars du football mondial s’est souvent conclue par la victoire de l’un des deux camps et un sérieux revers pour son rival. Goal.com en parle.

Selon les informations publiées par AS, ces dernières années, de nombreux footballeurs célèbres ciblés par le club madrilène ou ayant négocié avec l’équipe de la capitale ont finalement choisi le club catalan. Parmi ces transferts retentissants figurent des légendes du football comme Ronaldinho, Neymar, Luis Suárez et Cesc Fàbregas.

Le choix de Rodri et le marché des transferts

Le milieu de terrain espagnol Rodri a mis fin aux longues spéculations concernant son avenir en rejoignant le FC Barcelone. La direction du Real Madrid avait fait de Rodri sa priorité pour rétablir l’équilibre au milieu de terrain et faciliter le travail des stars de l’attaque.

Les Madrilènes appréciaient particulièrement la maîtrise du ballon et les qualités d’organisateur du milieu de terrain expérimenté. Pourtant, à la surprise générale, le joueur a décidé de rejoindre le Camp Nou après de longues négociations, permettant aux Catalans de remporter la course au transfert.

La tradition d’une rivalité historique

De tels rebondissements sur le marché des transferts ont été observés à de nombreuses reprises dans l’histoire du football. La lutte entre le Real Madrid et le FC Barcelone dépend souvent du choix personnel du joueur et de l’attractivité du projet présenté par les clubs. La décision de Rodri s’inscrit elle aussi comme un nouvel épisode marquant de la rivalité historique entre les deux équipes.

Ces affrontements entre les clubs attirent depuis toujours l’attention non seulement des supporters, mais aussi des spécialistes. Le choix de Rodri devrait renforcer davantage l’entrejeu du FC Barcelone et avoir un effet positif sur les résultats de l’équipe la saison prochaine.