Manchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ans

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Manchester City entame des négociations pour un milieu de 22 ans

Manchester City s’apprête à franchir une nouvelle étape importante sur le marché des transferts. Selon une source, les Citizens étudient la possibilité de recruter le milieu de terrain central de Bournemouth, Alex Scott, âgé de 22 ans, et des négociations préliminaires ont débuté entre les clubs.

Cette information intervient alors qu’il est annoncé que City continuera d’être actif sur le marché des transferts. L’équipe a récemment recruté Elliot Anderson pour un montant record de 116 millions de livres sterling.

Scott devient la nouvelle cible de City

Selon l’insider italien Nicolò Schira, Manchester City s’intéresse au transfert d’Alex Scott.

Le joueur anglais de 22 ans évolue au poste de milieu de terrain central à Bournemouth. Son nom a déjà été associé à plusieurs grands clubs anglais : Chelsea, Manchester United et Arsenal auraient suivi Scott.

Combien Bournemouth a-t-il payé pour Scott ?

Alex Scott a rejoint Bournemouth en provenance de Bristol City à l’été 2023.

Le montant de ce transfert s’élevait à environ 25 millions de livres sterling. Certaines sources évoquent une somme proche de 23 millions d’euros.

Depuis, la valeur de Scott a considérablement augmenté.

Indicateur

Information

Âge

22

Club actuel

Bournemouth

Poste

Milieu de terrain central

Ancien club

Bristol City

Transfert à Bournemouth

2023

Valeur du transfert

environ 23 millions d’euros

Valeur marchande

50 millions d’euros

Apparitions la saison dernière

39

Buts

4

Passes décisives

1

La concurrence sera rude pour City

La liste des clubs intéressés par Scott ne se limite pas à Manchester City. Chelsea s’est également montré très intéressé par le joueur et l’a considéré comme un candidat potentiel pour remplacer Enzo Fernández.

Bournemouth pourrait toutefois ne pas vouloir laisser partir facilement son joueur. La bataille pour Scott pourrait donc s’intensifier jusqu’à la clôture du mercato.

L’équipe de Maresca recrutera-t-elle un autre milieu de terrain ?

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a indiqué que le club resterait actif jusqu’à la fermeture du mercato. City poursuit le renforcement de son effectif avant la saison.

Si les négociations concernant Alex Scott entrent dans une phase avancée, Manchester City devra se préparer à une forte concurrence et probablement à un montant de transfert élevé.

La question principale est désormais la suivante : Bournemouth acceptera-t-il de vendre son milieu de terrain de 22 ans à City et combien ce transfert coûtera-t-il ?

Selon vous, Alex Scott serait-il adapté à l’effectif de Manchester City ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette information avec les fans de football sur Telegram et les réseaux sociaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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