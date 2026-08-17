Holloway sur les ceintures de Makhachev : « Tu n’es pas champion dans deux catégories de poids »

Lors du combat principal de l’UFC 330, la victoire du combattant russe qui a battu par décision des juges le prétendant invaincu Ian Machado Garry Islam Makhachev, a suscité de nouvelles controverses dans le monde des sports de combat.

L’ancien champion de la promotion et l’une de ses plus grandes stars, l’Américain Max Holloway a ouvertement remis en question, sur les réseaux sociaux, la décision de Makhachev de conserver les ceintures de deux catégories sans les défendre toutes les deux.

« Pourquoi garde-t-il deux ceintures ? » : la vive protestation de Holloway

Le combattant américain a affirmé qu’il était injuste qu’un champion détienne simultanément les ceintures de deux catégories de poids tout en n’en défendant qu’une seule :

« Pourquoi diable garde-t-il deux ceintures ? La situation, c’est que, frère, tu as deux ceintures de champion, mais en réalité, tu n’es pas champion dans deux catégories de poids. En ce moment, il ne défend qu’une seule ceinture. Pourquoi ? Je ne comprends vraiment pas, les gars », a exprimé son mécontentement Max Holloway.

Le dilemme des catégories et les questions des fans

La réaction de Holloway a mis en lumière plusieurs problèmes importants, débattus depuis longtemps au sein de la communauté du MMA :

Le blocage des catégories de poids : Le fait qu’un combattant détienne simultanément deux titres retarde les chances de championnat des autres prétendants chez les poids légers et mi-moyens ;

La question de la vacance des ceintures : Les spécialistes et les combattants Islam Makhachev soulignent qu’il doit bientôt défendre sa ceinture des poids légers ou la libérer officiellement afin de se consacrer entièrement aux mi-moyens.

La direction de l’UFC n’a pas encore officiellement annoncé dans quelle catégorie et pour quelle ceinture aura lieu le prochain combat de Makhachev.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.