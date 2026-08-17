Samsung va repenser radicalement l’architecture photo de son futur flagship Galaxy S27

La société sud-coréenne Samsung a commencé à travailler sur une amélioration significative des capacités de photographie mobile du Galaxy S27, futur modèle de sa gamme de smartphones flagship. Selon ixbt.com, le nouvel appareil fera l’objet d’une refonte radicale non seulement de ses capteurs principaux, mais aussi de toute son architecture matérielle, notamment de la carte mère, du traitement de l’image et des algorithmes de zoom. Ixbt.com rapporte ces informations.

Ces changements constituent une étape importante pour conserver un avantage dans la concurrence des technologies photo mobiles et permettre aux utilisateurs de créer des contenus de meilleure qualité. Les experts soulignent que l’association du matériel et des logiciels joue un rôle déterminant dans l’amélioration des capacités photo d’un smartphone.

Nouvelle architecture de la carte mère et échange de données

Selon les informations diffusées par le célèbre informateur Schrodinger, les ingénieurs de Samsung ont entièrement modifié la composition de la carte mère du Galaxy S27. Cette nouvelle approche vise à garantir une interaction plus efficace entre tous les composants responsables de la photographie mobile.

La nouvelle architecture devrait considérablement accélérer l’échange de données entre le capteur photo, le processeur de traitement de l’image et le sous-système de mémoire vive. Cette vitesse sera déterminante pour lire et traiter les énormes volumes de données produits par les appareils photo de 200 mégapixels.

Technologie de zoom intra-capteur améliorée

L’attention principale sera portée sur le développement de la technologie de zoom intra-capteur. Rappelons que Samsung avait déjà appliqué ce principe sur le Galaxy S25 Edge, équipé d’un capteur de 200 mégapixels. L’utilisation de la partie centrale d’une matrice haute résolution permet d’obtenir un agrandissement de qualité sans recourir à un simple zoom numérique de la photo finale.

Sur le Galaxy S25 Edge, cette méthode était principalement utilisée avec les modes d’agrandissement 2x et 4x, mais l’entreprise souhaite la perfectionner davantage pour le Galaxy S27. La synergie entre les solutions matérielles et logicielles permettra de préserver intégralement les petits détails, même lors de recadrages importants.

Selon la source, cet informateur avait déjà révélé avec précision les caractéristiques des Samsung Galaxy S26 Plus et avait été parmi les premiers à annoncer le concept d’un iPhone 20 doté d’un écran incurvé sur les quatre côtés. Cela témoigne du caractère réfléchi et fondé des informations qui circulent au sujet du futur flagship Galaxy S27.