Samsung va repenser radicalement l’architecture photo de son futur flagship Galaxy S27

·2·Technologie
Samsung va repenser radicalement l’architecture photo de son futur flagship Galaxy S27

La société sud-coréenne Samsung a commencé à travailler sur une amélioration significative des capacités de photographie mobile du Galaxy S27, futur modèle de sa gamme de smartphones flagship. Selon ixbt.com, le nouvel appareil fera l’objet d’une refonte radicale non seulement de ses capteurs principaux, mais aussi de toute son architecture matérielle, notamment de la carte mère, du traitement de l’image et des algorithmes de zoom. Ixbt.com rapporte ces informations.

Ces changements constituent une étape importante pour conserver un avantage dans la concurrence des technologies photo mobiles et permettre aux utilisateurs de créer des contenus de meilleure qualité. Les experts soulignent que l’association du matériel et des logiciels joue un rôle déterminant dans l’amélioration des capacités photo d’un smartphone.

Nouvelle architecture de la carte mère et échange de données

Selon les informations diffusées par le célèbre informateur Schrodinger, les ingénieurs de Samsung ont entièrement modifié la composition de la carte mère du Galaxy S27. Cette nouvelle approche vise à garantir une interaction plus efficace entre tous les composants responsables de la photographie mobile.

La nouvelle architecture devrait considérablement accélérer l’échange de données entre le capteur photo, le processeur de traitement de l’image et le sous-système de mémoire vive. Cette vitesse sera déterminante pour lire et traiter les énormes volumes de données produits par les appareils photo de 200 mégapixels.

Technologie de zoom intra-capteur améliorée

L’attention principale sera portée sur le développement de la technologie de zoom intra-capteur. Rappelons que Samsung avait déjà appliqué ce principe sur le Galaxy S25 Edge, équipé d’un capteur de 200 mégapixels. L’utilisation de la partie centrale d’une matrice haute résolution permet d’obtenir un agrandissement de qualité sans recourir à un simple zoom numérique de la photo finale.

Sur le Galaxy S25 Edge, cette méthode était principalement utilisée avec les modes d’agrandissement 2x et 4x, mais l’entreprise souhaite la perfectionner davantage pour le Galaxy S27. La synergie entre les solutions matérielles et logicielles permettra de préserver intégralement les petits détails, même lors de recadrages importants.

Selon la source, cet informateur avait déjà révélé avec précision les caractéristiques des Samsung Galaxy S26 Plus et avait été parmi les premiers à annoncer le concept d’un iPhone 20 doté d’un écran incurvé sur les quatre côtés. Cela témoigne du caractère réfléchi et fondé des informations qui circulent au sujet du futur flagship Galaxy S27.

SamsungGalaxy S27SmartphoneCaméraTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 ProXiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 ProAujourd'hui, 21:29La Chine dévoile un projet d’« aile volante » pour 800 passagersLa Chine dévoile un projet d’« aile volante » pour 800 passagersAujourd'hui, 20:26La Chine lance une nouvelle série de satellites Internet en orbite basseLa Chine lance une nouvelle série de satellites Internet en orbite basseAujourd'hui, 19:54La Chine met en orbite un nouveau satellite de télédétection terrestreLa Chine met en orbite un nouveau satellite de télédétection terrestreAujourd'hui, 18:57Doom dans l’espace : le jeu légendaire lancé sur le satellite de RUVDSDoom dans l’espace : le jeu légendaire lancé sur le satellite de RUVDSAujourd'hui, 17:58Les ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentesLes ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentesAujourd'hui, 16:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde