Pourquoi le transfert d’Anan Khalaili à l’Inter a échoué

Selon Goal.com, le transfert d’Anan Khalaili, joueur israélien, à l’Inter, qui n’a pas pu être finalisé à temps, est devenu l’un des faits marquants du mercato estival. L’attaquant, initialement attendu pour renforcer l’effectif milanais, n’a pas réussi les examens médicaux ni les tests d’aptitude sportive, entraînant l’échec du transfert. En conséquence, la direction de l’Inter a dû revoir ses plans et s’est concentrée sur le recrutement d’un défenseur. À ce sujet, Goal.com rapporte ces éléments.

Dans une interview accordée à la station de radio 103FM, l’agent du joueur, Boaz Goren, a expliqué en détail pourquoi l’accord n’avait pas abouti et comment ils avaient géré la situation. Selon lui, il n’a pas été facile d’accepter l’interruption des négociations avec l’Inter. Toutefois, une fois qu’il est devenu évident que le problème ne pouvait pas être résolu, les deux parties ont abordé la situation avec calme. L’agent et le joueur ont même pris l’affaire avec humour avant de passer rapidement à la suite.

Exigences médicales et piste anglaise

L’agent souligne qu’il existe des différences importantes entre les protocoles médicaux des championnats italien et anglais. Lorsqu’il est apparu qu’Anan Khalaili ne pouvait pas jouer en Italie selon les règles locales, des clubs d’autres championnats ont commencé à manifester un vif intérêt pour lui. Crystal Palace, club de Premier League, s’est notamment montré très rapide pour recruter le joueur.

Il s’est avéré que les médecins de Crystal Palace ont évalué l’état du joueur en un temps record et l’ont autorisé à jouer. Boaz Goren affirme qu’en Angleterre, les examens médicaux et le règlement de tous les détails n’ont pris que deux minutes. Le joueur israélien poursuivra ainsi sa carrière dans le championnat anglais.

Même si l’Inter a toujours été l’option prioritaire pour le joueur, le transfert n’a pas abouti en raison de la situation. Selon l’agent, les Milanais étaient le premier choix en raison de leur système de jeu, tandis que Crystal Palace était considéré comme la deuxième option. Malgré cela, jusqu’à la fermeture du mercato, de nombreux clubs européens prestigieux ont manifesté leur intérêt pour le joueur.