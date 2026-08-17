Ligue des champions : 11-0 ! Nasaf écrase le club laotien chez les femmes

AFC Ligue des champions féminine La nouvelle saison de la Ligue des champions féminine de l’AFC a débuté par un véritable festival de buts et un succès historique pour les championnes d’Ouzbékistan. Représentant la ville de Qarshi, Nasaf (Sevinch) a affronté le club laotien Master lors du premier tour de qualification et a largement dominé son adversaire, 11-0 au score final.

Totalement dominatrices durant la rencontre, les joueuses ouzbèkes ont inscrit 11 buts sans en concéder un seul, démontrant leur grand potentiel sur la scène asiatique.

11 buts contre Master : quatre joueuses signent un doublé

Les joueuses de Nasaf ont lancé des attaques incessantes dès les premières minutes :

Lyudmila Karachik : elle a alourdi le score avec deux frappes précises aux 20e et 39e minutes ;

Diyoraxon Habibullayeva : elle a trouvé le chemin des filets aux 32e et 47e minutes pour signer un doublé ;

Nilufar Qudratova : elle a marqué deux buts consécutifs en fin de première période, aux 43e et 45+2e minutes ;

Maftuna Shoimova : elle a fait trembler les filets aux 55e et 90+3e minutes ;

Buts individuels : Ilvina Ablyakimova (67e), Mehribon Egamberdiyeva (83e) et Zarina Norboyeva (90e) ont chacune marqué un but pour parachever cette large victoire.

Feuille de match et compositions

Ligue des champions féminine de l’AFC. Premier tour

Nasaf (Ouzbékistan) — Master (Laos) 11-0

Composition de Nasaf :

16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.

Remplaçantes : 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.

Composition de Master FC :

Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang. Remplaçantes : 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.

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