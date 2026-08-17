L’Ouzbékistan face à un grand défi : l’Argentine

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L’Ouzbékistan face à un grand défi : l’Argentine

La sélection nationale d’Ouzbékistan s’apprête à disputer des rencontres très importantes entre fin septembre et début octobre. Selon les informations que vous avez fournies, les joueurs de Fabio Cannavaro devraient affronter la sélection nationale d’Argentine en Chine le 30 septembre.

Si ce match est organisé comme prévu, il représentera pour l’Ouzbékistan non seulement un prestigieux match amical, mais aussi une formidable occasion de tester ses capacités face à des adversaires de très haut niveau.

24 septembre — un match contre l’Iran à Tachkent

Selon Championat.asia, l’équipe de Cannavaro affrontera un autre adversaire de premier plan six jours avant le match contre l’Argentine.

Le match Ouzbékistan – Iran est prévu à Tachkent le 24 septembre .

L’Iran étant considéré comme l’une des meilleures sélections du football asiatique, cette rencontre permettra à Cannavaro de mettre à rude épreuve ses choix de composition et ses options tactiques.

Prochaine destination : la Chine et l’Argentine

Le 30 septembre, l’attention se déplacera vers la Chine.

Le fait que la sélection ouzbèke affronte l’Argentine pourrait devenir l’un des événements les plus attendus de l’automne pour les passionnés de football.

Face à un adversaire de ce calibre, le résultat ne sera pas le seul élément important : la manière dont les joueurs ouzbeks répondront à la pression, au rythme et au talent individuel sera également déterminante.

Pour Cannavaro, ce sera l’occasion de tester ses idées avec la sélection au plus haut niveau.

6 octobre : un autre déplacement difficile

Le calendrier ne s’arrête pas là.

Le 6 octobre, l’Ouzbékistan devrait se déplacer en République de Corée pour y affronter la sélection locale.

Ainsi, en peu de temps, la sélection nationale pourrait affronter trois adversaires de premier plan :

24 septembre — Ouzbékistan – Iran, Tachkent
30 septembre — Ouzbékistan – Argentine, Chine
6 octobre — République de Corée – Ouzbékistan

Ces rencontres pourraient constituer une série de tests sérieux, révélant la véritable force de la sélection dirigée par Cannavaro.

Si le match contre l’Argentine est confirmé, la sélection nationale d’Ouzbékistan disputera notamment l’un de ses matchs amicaux les plus retentissants de ces dernières années.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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