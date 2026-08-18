Au Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollars

Au Japon, une femme de 32 ans a passé, via une célèbre boutique en ligne, plus de 2 000 fausses commandes évaluées à 2,7 millions de dollars et a été arrêtée par la police. Elle annulait ensuite les commandes à plusieurs reprises ou refusait d’accepter les produits livrés par les coursiers.

Selon les médias japonais, Mayu Yosida, la suspecte, a utilisé de faux noms et environ 230 comptes fictifspour commander des produits sur la boutique en ligne de la célèbre société d’anime Shueisha.

Il s’est avéré que la valeur totale des commandes s’élevait à près de 4,3 milliards de yens, soit 2,7 millions de dollars. Elles comprenaient notamment des jouets et divers produits liés à des séries d’anime populaires comme « Naruto » et « One Piece », ainsi que d’autres articles.

Après avoir commandé les produits, sans les accepter,

Yosida choisissait, lors de la passation des commandes, le paiement en espèces à la livraison . Une fois les produits arrivés à son adresse, elle refusait de les accepter ou de les payer.

Dans certains cas, les commandes étaient annulées avant même leur expédition. Les mêmes actions se sont ainsi répétées à plusieurs reprises.

En conséquence, l’entreprise a dû engager à plusieurs reprises des dépenses non seulement pour préparer les commandes, mais aussi pour leur livraison et les services de coursiers.

Selon les médias japonais, à la suite de ce stratagème, l’entreprise a subi environ 47 500 dollars de pertes .

La police a arrêté la femme de 32 ans et ouvert une enquête. Les autorités étudient tous les détails des nombreuses commandes passées via de faux comptes.