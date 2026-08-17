John Elkann : La reconstruction de la Juventus doit commencer par l’Italie et notre identité

Juventus Le propriétaire de la Juventus et directeur général d’Exor, John Elkann, a partagé son point de vue sur la stratégie de développement futur de l’équipe, les changements en cours et les principaux objectifs fixés au club. Dans une interview accordée à Sky Sport, il a souligné que l’équipe traversait actuellement une phase de renouvellement, mais que sa mission principale restait inchangée. Selon Goal.com .

Selon Goal.com, le traditionnel match amical organisé à l’Allianz Stadium entre l’équipe première et la Juventus Next Gen s’est déroulé dans une ambiance festive. La rencontre a été interrompue après la première période, les supporters ayant envahi la pelouse, mais cet événement est devenu un moment important d’échange entre la direction du club et le public. John Elkann y a répondu aux questions des journalistes.

Une nouvelle étape fondée sur l’Italie et le football italien

Selon le propriétaire du club, la formation turinoise doit aujourd’hui s’appuyer sur ses valeurs historiques. Il a souligné que la reconstruction et le renouvellement de l’effectif devaient être menés tout en préservant les particularités du football italien.

« Le processus de reconstruction que nous avons lancé doit commencer par l’Italie et notre identité. Il est essentiel que le club conserve son véritable visage », a insisté John Elkann dans son discours.

Gagner, la mission principale

Même si l’équipe traverse actuellement une période de transition, les exigences envers la direction n’ont pas diminué. John Elkann a fermement rappelé que, pour un grand club comme la Juventus, un seul objectif principal existe toujours : remporter chaque compétition.

« Vous devez toujours gagner, car le succès entraîne ensuite des résultats importants en Italie comme en Europe. Le football est composé de cycles et nous sommes actuellement dans une phase de reconstruction, mais chaque personne au sein du club est déterminée à ramener cette équipe au sommet », a déclaré le dirigeant d’Exor.

L’interview a également abordé les dernières décisions de la direction en matière de recrutement. Il a été reconnu que l’expérience de Giovanni Carnevali et sa connaissance approfondie du football italien correspondaient pleinement aux ambitions du club, ce qui constitue une étape importante pour atteindre les objectifs fixés.