La gamme Galaxy S22 pourrait connaître une nouvelle vie grâce au logiciel LineageOS

Selon Ixbt.com, la gamme de smartphones Samsung Galaxy S22, lancée en 2022, pourrait continuer à recevoir de nouvelles versions du système d’exploitation après la fin de sa période officielle de support. Cette possibilité est due à la prise en charge officielle par le célèbre firmware alternatif LineageOS, qui offre aux utilisateurs un moyen de prolonger la durée de vie logicielle de leurs appareils. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les modèles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra étaient commercialisés avec Android 12. Samsung avait promis quatre générations de mises à jour majeures d’Android pour cette gamme, ce qui signifie qu’Android 16 devrait être la dernière version officielle disponible pour ces appareils. Le programme de support de sept ans mis en place par Samsung pour ses flagships plus récents ne s’applique pas à ces modèles.

Selon la feuille de route actuelle de l’entreprise, les appareils Galaxy S22 ne figurent pas dans la liste des modèles qui recevront la mise à jour One UI 8.5. Après la fin du support officiel, les utilisateurs n’auront plus que le choix de rester sur la dernière version disponible ou de rechercher des solutions alternatives. Le projet LineageOS apparaît comme l’une des options alternatives les plus fiables.

Perspectives de LineageOS 23 et d’Android 17

Les développeurs ont ajouté la gamme Galaxy S22 à la liste des appareils officiellement pris en charge. Cette décision est importante, car les versions sont publiées et suivies directement par l’équipe LineageOS, contrairement aux ports non officiels. Des builds de LineageOS 23 basées sur Android 16 sont actuellement disponibles pour ces flagships.

À l’avenir, une nouvelle version de LineageOS basée sur Android 17 pourrait également voir le jour. Si les développeurs continuent de prendre en charge ces appareils lors du passage à la nouvelle plateforme, les propriétaires de Galaxy S22 pourront installer Android 17 même après l’arrêt du support officiel de Samsung.

Principales restrictions et précautions

Ce firmware alternatif peut prolonger la durée d’utilisation des flagships de 2022, dont le matériel reste suffisamment puissant pour les tâches quotidiennes. Toutefois, cette méthode peut entraîner plusieurs difficultés techniques.

Pour installer LineageOS, il faut notamment déverrouiller le bootloader, ce qui implique de reflasher l’appareil de manière non officielle. En outre, certaines fonctions de l’interface One UI de Samsung, les fonctionnalités de l’appareil photo, les fonctions d’intelligence artificielle Galaxy AI et les services de l’environnement de sécurité Knox peuvent cesser de fonctionner ou fonctionner de manière incorrecte.