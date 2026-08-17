Milan et la Juventus envisagent un échange entre Youssouf Fofana et Nico González

À moins d’une semaine du début de la nouvelle saison de Serie A, les grands clubs italiens pourraient réaliser un coup inattendu sur le marché des transferts. Selon Tuttosport, Milan et la Juventus étudient la possibilité d’échanger des joueurs qui ne figurent plus dans leurs plans. Cet accord potentiel pourrait offrir une nouvelle chance aux footballeurs considérés comme des éléments superflus dans les deux grands clubs. Goal.com rapporte cette information.

Actuellement, les deux clubs comptent plusieurs joueurs écartés de l’équipe première pour diverses raisons. À Milan, Youssouf Fofana, et à la Juventus, Nico González ne figurent notamment pas dans les plans à venir des entraîneurs. À l’approche de la clôture du mercato, leur situation évolue et pourrait devenir une opportunité intéressante pour les clubs rivaux.

Un nouveau candidat pour le milieu et la défense

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, exige fortement la présence de deux joueurs de niveau comparable à chaque poste, ainsi qu’une saine concurrence au sein de l’équipe. Depuis longtemps, les Turinois recherchent un milieu central capable d’évoluer devant la défense, de casser les offensives adverses et de faire preuve d’une grande puissance physique. À la recherche d’un partenaire ou d’un concurrent à Manuel Locatelli et Khéphren Thuram, le club avait d’abord fait de Franck Kessié sa priorité.

Cependant, après l’inscription de Youssouf Fofana sur la liste des joueurs transférables de Milan, les représentants du joueur ont immédiatement contacté la direction de la Juventus afin de lui proposer l’ancien milieu de Monaco. Les qualités physiques de Fofana et sa solidité dans l’entrejeu pourraient parfaitement répondre aux exigences de Spalletti.

Une option pour renforcer le secteur offensif de Milan

De son côté, Milan souhaite renouveler en profondeur son secteur offensif et le poste situé derrière Gonçalo Ramos. Pour l’instant, seul le maintien de Pulisic semble assuré, tandis que Loftus-Cheek est considéré comme un joueur polyvalent. Toutefois, les possibles départs de Nkunku et de Leão obligeraient les Milanais à recruter rapidement. Le besoin d’un joueur vif et évoluant du pied gauche est particulièrement important.

C’est dans ce contexte que Nico González a attiré l’attention de Milan. De retour après la fin de son prêt à l’Atlético de Madrid, le joueur avait clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas rester dans le club turinois et qu’il voulait retourner dans l’équipe de Diego Simeone. Malgré cela, ses représentants l’ont proposé à Milan, et le club rossonero n’a pas catégoriquement rejeté cette option.

Pour l’instant, l’échange entre Youssouf Fofana et Nico González reste au stade de l’idée de transfert. La question de la compensation de la différence entre les valeurs marchandes des deux joueurs doit encore être réglée, mais l’écart entre les deux clubs n’est pas très important. Alors que la fermeture du mercato approche, cet échange direct pourrait bel et bien devenir réalité.