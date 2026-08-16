La nouvelle saison de football en Angleterre a traditionnellement débuté par l’affiche phare de la Supercoupe d’Angleterre (FA Community Shield) . Dans le majestueux stade de Wembley, à Londres, le champion de Premier League, Arsenal et le vainqueur de la Coupe d’Angleterre, Manchester City se sont affrontés.

Au terme d’un match intense et disputé, les hommes de Mikel Arteta ont inscrit trois buts sans réponse et se sont imposés largement 3-0, remportant ainsi dans leur histoire pour la 18e fois la Supercoupe d’Angleterre.

Un but dès la 1re minute et trois réalisations contre les Citizens

La rencontre a débuté par une attaque inattendue et fulgurante des Gunners :

Frappe éclair : Dès la 1re minute, le défenseur Riccardo Calafiori a ouvert le score et Manchester City s’est retrouvé sous le choc ;

L’écart se creuse : À la 28e minute, l’attaquant allemand Kai Havertz a inscrit le deuxième but, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires sur le score de 2-0 ;

Le point final : Au début de la seconde période, à la 48e minute, le capitaine Martin Ødegaard a marqué dans le but mancunien, scellant pratiquement le sort de la rencontre (3-0).

Khusanov a joué 90 minutes, Maresca battu pour ses débuts

Cette rencontre a suscité un intérêt particulier chez les passionnés de football ouzbeks :

Abdukodir Khusanov titulaire jusqu’au bout : Le défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan Abdukodir Khusanov a disputé l’intégralité des 90 minutes dans l’axe de la défense de Manchester City, aux côtés de Ruben Dias et Josko Gvardiol, du coup d’envoi au coup de sifflet final de l’arbitre ;

Un début malheureux pour Maresca : Le nouvel entraîneur principal de Manchester City, Enzo Marescaa vu ses débuts officiels à la tête de l’équipe se solder par un échec.

Supercoupe d’Angleterre. Finale

Arsenal — Manchester City — 3-0

16 août, stade de Wembley

Buts : Calafiori (1), Havertz (28), Ødegaard (48).

Arsenal : Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 60), Guimarães (Rice, 46), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Ødegaard (Eze, 84), Solis, Havertz (Gyökeres, 75).

Manchester City : Donnarumma, Khusanov , Dias, Gvardiol, O’Reilly (Gehi, 54), Anderson (Lewis, 60), Kovačić (Nico, 79), Semenyo, Foden (Cherki, 60), Doku (Grealish, 46), Haaland (Marmoush, 54).

Avertissements : Foden (24), Calafiori (38), Gvardiol (53), Ødegaard (84).

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