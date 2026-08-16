Va-t-il raccrocher les crampons ? Ronaldo évoque sa vie après le football

L’une des plus grandes stars de l’histoire du football mondial et l’idole de millions de supporters Cristiano Ronaldo a fait une déclaration importante sur l’approche de la fin de sa carrière sportive.

La star portugaise de 41 ans a révélé ouvertement, dans une interview exclusive accordée au célèbre magazine Vogue que cette saison pourrait être sa dernière sur les terrains.

« Je veux laisser un héritage exceptionnel derrière moi »

Ronaldo a évoqué ses réflexions sur la fin de sa carrière et l’empreinte qu’il laissera, partageant les propos sincères suivants :

« Cette saison sera peut-être ma dernière dans le football et je veux laisser un héritage exceptionnel derrière moi. Le football laisse un immense vide dans votre vie. Nous devrons donc passer notre temps différemment par la suite ».

La vie après une grande carrière : voyages et padel

Cristiano n’a pas non plus caché les activités auxquelles il prévoit de se consacrer après avoir quitté le football professionnel :

Profiter de la vie et voyager : Le footballeur souhaite se reposer davantage, voyager à travers le monde avec sa famille et profiter pleinement de la vie ;

Le padel et ses loisirs préférés : Ronaldo a souligné qu’il continuerait à regarder et à pratiquer le padel, un sport de raquette qu’il apprécie énormément ;

La valeur des succès obtenus : Le sportif a ajouté qu’il était fier des grandes victoires historiques remportées jusqu’ici par lui-même et ses équipes, et qu’il continuerait à en profiter.

Si le buteur portugais raccroche les crampons à la fin de la saison, ce sera la conclusion d’une immense et brillante ère dans l’histoire du football mondial.

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