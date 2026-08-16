João Cancelo pourrait réaliser un exploit historique avec le FC Barcelone

Le défenseur portugais expérimenté João Cancelo travaille sérieusement à concrétiser son souhait de rejoindre une nouvelle fois le FC Barcelone. Selon les informations des dernières heures, la probabilité de voir le joueur rejoindre le club catalan augmente, et ce transfert pourrait constituer un événement unique, non seulement pour l’équipe, mais aussi pour l’histoire du football. C’est ce que rapporte .

Selon Mundo Deportivo, si ce transfert se concrétise, il s’agirait du troisième passage distinct de João Cancelo au FC Barcelone. Durant la trêve estivale, le défenseur avait été contraint de retourner temporairement dans son club actuel, Al-Hilal, en Arabie saoudite, mais son désir de rejoindre l’Espagne s’est renforcé ces derniers jours.

Des cas rares dans l’histoire du club catalan

Au cours de son histoire, le FC Barcelone a vu de nombreux joueurs célèbres quitter le club avant d’y revenir par la suite, mais la plupart n’ont porté ses couleurs qu’à deux reprises. Ainsi, la légende Hristo Stoichkov avait rejoint Parme en 1995 avant de revenir en Catalogne en 1996. Dani Alves avait également résilié son contrat avec São Paulo avant de retrouver la pelouse du Camp Nou durant la seconde moitié de la saison 2021-2022.

Ivan de la Peña fait également partie de ces joueurs. Après avoir rejoint la Lazio en 1998, il est revenu au FC Barcelone en prêt durant la saison 2000-2001. Les anciens pensionnaires de l’académie Éric García, Gerard Piqué et Jordi Alba ont eux aussi quitté le club à différentes périodes avant de retrouver leur club formateur au niveau professionnel.

Des exemples similaires dans le football mondial

Porter le maillot d’une même équipe à trois reprises est un phénomène très rare dans le football mondial. Les carrières des joueurs célèbres suivants peuvent notamment être citées parmi ces cas remarquables :

Carlos Tévez — Boca Juniors

Adriano Leite — Flamengo

Nuri Şahin — Borussia Dortmund

Aujourd’hui, João Cancelo a pris la décision ferme de revenir en Catalogne malgré les conditions de son contrat avec Al-Hilal. Si ce transfert aboutit, le défenseur portugais écrira une page particulière de l’histoire du club et pourrait devenir l’un des rares joueurs à y effectuer trois passages.