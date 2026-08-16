Shomurodov et Fayzullayev titulaires dès la première journée

La 1re journée de la nouvelle saison de la Super Lig turque débute avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme pour les supporters ouzbeks. Le prestigieux club stambouliote « Başakşehir » accueille Kocaelispor sur sa pelouse.

Lors de cette rencontre, deux cadres de l’équipe nationale d’Ouzbékistan — l’attaquant Eldor Shomurodov et le milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev seront alignés dans le onze de départ dès le coup d’envoi.

Le duo ouzbek au stade « Fatih Terim »

Avant le match, qui débutera à 21 h 00, heure de Tachkent, le staff stambouliote a officiellement annoncé son onze de départ :

Des cadres en attaque et au milieu : Eldor Shomurodov, l’un des meilleurs buteurs de la Super Lig la saison dernière, et le milieu de terrain vif et créatif Abbosbek Fayzullayev composent la ligne offensive du club ;

Le terrain et l’adversaire : La rencontre se déroulera au stade « Fatih Terim », où Başakşehir ambitionne de commencer la nouvelle saison par une victoire.

Détails du match et compositions

Super Lig turque. 1re journée

Başakşehir — Kocaelispor

Date et lieu du match : 16 août, stade « Fatih Terim »

Composition de départ de Başakşehir : Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertug.

Les joueurs ouzbeks évoluant à l’étranger devraient former l’un des principaux atouts de Başakşehir cette saison grâce à leur complémentarité dans le championnat turc.

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