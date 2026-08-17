Martin Ødegaard adresse un avertissement à ses rivaux

Arsenal a remporté son premier trophée de pré-saison et a une nouvelle fois affiché ses grandes ambitions dans le football anglais. Lors du Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre disputée au Principality Stadium de Cardiff, les hommes de Mikel Arteta ont nettement dominé leurs adversaires et montré leur niveau avant le début de la nouvelle saison. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le club londonien a livré une prestation très disciplinée et convaincante. Grâce aux buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et du capitaine Martin Ødegaard, un nouveau trophée a pris la direction de l’Emirates Stadium.

Une déclaration forte avant le championnat

Après la rencontre, le capitaine Martin Ødegaard a lancé un avertissement appuyé à ses rivaux, affirmant qu’Arsenal avait pour objectif de remporter toutes les compétitions. Le milieu norvégien a expliqué que l’équipe avait goûté à la victoire récemment et était prête à revivre cette sensation.

« Nous avons pratiqué un football fantastique et montré notre niveau. Nous avons prouvé que nous étions prêts, sérieux et désireux de gagner à nouveau. Quand on connaît le goût de la victoire, on veut la revivre. Nous voulons gagner toutes les compétitions », a déclaré Ødegaard après avoir remporté le trophée.

Les débuts des nouvelles recrues

Les nouveaux joueurs alignés lors de cette rencontre ont également montré qu’ils s’étaient rapidement intégrés au collectif. Bruno Guimarães, en particulier, a impressionné par son activité au milieu de terrain et reçu les éloges du capitaine. Ødegaard a souligné que le Brésilien s’était intégré à l’équipe dès ses premiers jours, comme s’il en avait toujours fait partie.

Sur l’aile, Christos Tzolis s’est également illustré en délivrant deux passes décisives. L’entraîneur Mikel Arteta n’a pas caché sa satisfaction concernant la préparation de ses joueurs et leur prestation.

Cette victoire est le 18e Community Shield de l’histoire d’Arsenal. Les Londoniens ne sont désormais plus qu’à trois trophées du record de Manchester United, qui en compte 21. L’entraîneur Mikel Arteta a souligné que ce succès constituait un nouveau standard pour l’équipe et qu’une saison extrêmement compétitive l’attendait.